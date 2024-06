Packendes Unentschieden zwischen USV Ragnitz und TuS Groß St. Florian

Im Zuge der 25. Runde der Unterliga West (STMK) trennten sich der USV Ragnitz und TuS Groß St. Florian mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern ein mitreißendes Spiel. Von Beginn an wurde klar, dass beide Teams sich nichts schenken würden. Die frühe Führung der Gastgeber wurde per Turnaround der Gäste zwischenzeitlich umgedreht - am Ende stand eine Punkteteilung zu Buche.

Blitzstart von USV Ragnitz wird von vor der Pause egalisiert - Gleichstand nach 45 Minuten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als USV Ragnitz bereits in der 11. Minute in Führung ging. Goran Proykov brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss ins Netz und sorgte für den ersten Jubel des Tages. Die frühe Führung gab dem USV Ragnitz Selbstvertrauen, und sie drängten auf das zweite Tor. TuS Groß St. Florian ließ sich jedoch nicht beeindrucken und begann, sich langsam ins Spiel zu kämpfen.

Nach 24 Minuten war es dann soweit: TuS Groß St. Florian glich durch Sebastian Stanzer aus. Der Treffer kam nach einer mustergültigen Vorlage von Valentin Temmel. Mit dem 1:1 kehrte Spannung ins Spiel zurück, und beide Mannschaften lieferten sich fortan ein intensives Duell. Bis zur Halbzeit gab es hauptsächlich auf der Seite der Florianer Chancen, jedoch konnten sie diese nicht in weitere Tore ummünzen. So ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 in die Kabinen.

Spannende zweite Halbzeit mit jeweils einem Torerfolg - am Ende ein 2:2

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Groß St. Florian suchte den Weg nach vorne und versuchte, die Abwehrreihen des Gegners zu knacken. In der 59. Minute dann der nächste Treffer: Wieder war es Sebastian Stanzer von TuS Groß St. Florian, der nach einer Vorlage von Alexander Muster zum 2:1 für die Gäste traf.

Der Rückstand setzte die Heimmannschaft unter Druck, und USV Ragnitz intensivierte ihre Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams zu Chancen kamen. Der erlösende Treffer für USV Ragnitz fiel schließlich in der 82. Minute. David Masten gelang es, das Spiel erneut auszugleichen, als er den Ball zum 2:2 ins Netz beförderte. Die Fans des USV Ragnitz jubelten, und die Mannschaft schöpfte wieder Hoffnung auf einen Sieg.

In den verbleibenden Minuten versuchten beide Teams, das Spiel für sich zu entscheiden, doch trotz aller Bemühungen blieb es beim 2:2. Das Spiel endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter paultemmel (540 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter paultemmel mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.