Zwei Treffer in der Nachspielzeit: Wies holt gegen Ligist 2:1 auf und gewinnt am Ende mit 2:3.

In einer spannenden Partie setzte sich USV Wundara Wies mit 3:2 gegen FC HG Haustechnik Ligist durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich ein packendes Spiel, in dem beide Teams alles gaben. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung konnte Ligist die Gäste nicht bezwingen, die in der Nachspielzeit mit zwei Toren das Spiel für sich entschieden und somit die Saison als Aufsteiger am dritten Platz beenden.

Torlose erste Halbzeit

Die ersten Minuten des Spiels begannen relativ ruhig, wobei FC Ligist die erste nennenswerte Aktion in der 5. Minute hatte. Ein Freistoß an der Strafraumgrenze, ausgeführt von Matthias Lackner, landete jedoch im Fangnetz. Ligist zeigte sich engagiert, doch die Präzision fehlte noch. In der 16. Minute kam es erneut zu einer Chance für die Heim-Mannschaft, als ein langer Ball auf Kaptain Matthias Repic gespielt wurde, der jedoch im 16er das Visier noch scharfstellen musste.

Auch USV Wies ließ sich nicht zurückhalten und setzte in der 24. Minute einen Freistoß von rund 25 Metern. Der Schuss wurde jedoch vom Ligister Kapitän mit einem beherzten Einsatz abgewehrt. Die Heimischen hatten in der 40. Minute eine weitere Gelegenheit, als Lackner einen Freistoß aus 18 Metern aufs Tor brachte, der jedoch zur Ecke geklärt wurde. Trotz der Bemühungen beider Teams endete die erste Halbzeit torlos, und die 350 Besucher mussten sich vorerst gedulden.

Spannende zweite Halbzeit mit späten Toren

Die zweite Halbzeit begann gleich mit einem Weitschuss von USV Wies, der jedoch über das Tor segelte. Doch nur wenige Minuten später, in der 53. Minute, fiel das erste Tor des Spiels. Roman Bezjak wurde ein langer Ball serviert und er brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. FC Ligist ließ sich davon nicht beirren und kam in der 62. Minute durch Dominic Scheiber zum Ausgleich. Der Schuss war zwar nicht besonders scharf aber immerhin stellte er das Spiel auf 1:1.

In der 72. Minute verpasste Repiv von FC Ligist eine Chance, als er am Wieser Keeper Grega Kusar scheiterte. Doch nur sechs Minuten später brachte David Hermann die Heim-Mannschaft in Führung. In der 78. Minute prügelte er die Kugel im zweiten Versuch am Keeper vorbei in die Maschen und stellte auf 2:1 für Ligist.

Bis zur 91. Minute führte Ligist mit 2:1

Die Schlussphase des Spiels hatte es in sich - denn die Gäste wollten sich nicht geschlagen geben. In der 91. Minute erzielte Jakob Rumpf den Ausgleich für die Grün-Schwarzen, indem er eine Flanke flach ins kurze Eck verwandelte. Doch damit nicht genug: Nur wenige Augenblicke später, in der 92. Minute, drückte Tilen Pecnik aus 40 Metern ab und knallte den Ball unhaltbar in den Winkel. Dieses Traumtor besiegelte den 3:2-Sieg für USV Wies.

Mit diesem Sieg schloss der USV Wies die Tabelle am dritten Rang ab - eine beachtliche Leistung für den Aufsteiger. Die Besucher sahen ein packendes Spiel, das bis zur letzten Sekunde Spannung bot und den Fans beider Teams einiges zu bieten hatte.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Spielertrainer Ligist:

"Das Ergebnis spiegelt sehr viel von der Rückrunde wider. Ich war mit der Leistung fast über die gesamte Spielzeit mehr als zufrieden. Bis auf das Ergebnis hat sehr viel gepasst und das macht Hoffnung auf eine sehr gute nächste Saison in Ligist."

Michael Aigner, Die Karrierebegleiter (DKB):

"Ein riesengroßes Danke an all unsere Sponsoren, besonders an die Fa. Wundara, DKB, Raika Wies unsere Präsidenten Karl Kubinsky, Hubert Wolf. Herzlichen Dank auch an das Kantinenteam, den Platzwart, den Kassier und alle weiteren Mitarbeiter und Sponsoren - egal ob groß oder klein - ohne sie wäre ein solcher Erfolg nicht möglich. Bedanken möchte ich mich auch bei der Marktgemeinde Wies mit Bgm. Josef Waltl, die eine großen Anteil am Erfolg unseres Vereines hat. Vielen Vielen Dank und Gratulation an die gesamte Familie des USV Wundara Wies! Wir wünschen jetzt allen schöne Ferien!"

