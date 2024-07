Trainingsauftakt: Der USV Wundara Wies startet die Vorbereitung

Details Dienstag, 02. Juli 2024 19:31

Am vergangenen Montag startete der USV Wundara Wies mit der Vorbereitung auf die neue Spielsaison mit einem Laktattest. Zum Trainingsauftakt musste der Tabellendritte der Unterliga West ins benachbarte Stadion des SC MSC Eibiswald ausweichen. Die Verantwortlichen, allen voran Obmann Attila Sekerlioglu freuten sich über die signifikante Verbesserung seit der letzten Testung.

Eine motivierte Wieser Mannschaft startete in die Vorbereitung am Sportplatz in Eibiswald



20 Spieler waren beim Trainingsstart anwesend, darunter auch die Neuzugänge machten einen sehr guten Eindruck beim Trainingsauftakt. Zu Beginn des Trainings formulierte Obmann und Sportvorstand Attila Sekerlioglu die Ziele für die neue Fußballsaison 2024/25: " Wir arbeiten hart und wollen uns in die nächsthöhere Spielklasse kämpfen!" Auch Präsident Hubert Wolf schloss sich den Worten des Obmanns an und ist überzeugt: “Wenn wir uns weiter körperlich und technisch so verbessern wie in der letzten Saison, dann muss unser Ziel der Aufstieg sein!”. Sportdirektor Andreas Rabensteiner ergänzte: “Wie auch immer wir 2024/25 performen, die Leistungsbereitschaft, die Freude am Fussball und der Teamgeist sind beim USV Wundara Wies jedenfalls herausragend!"

Bei regnerischem Wetter, kühlen Temperaturen, aber voller Motivation war nach drei Stunden der Laktattest zu Ende und der “ausgeborgte” Sportplatz des MSC Eibiswald konnte verlassen werden. Somit ist auch klar, dass der gemeinsame Weg der vergangenen Saison mit den Coaches der Karrierebegleiter GmbH rund um Markus Kretschmer und Michael Aigner und dem Ernährungsexperten Thomas Kressirer fortgesetzt wird.

Zugänge:

David Hrastnik (Rebenland)

Fabian Neuhold (Bad Schwanberg)

Michael Schuster (Bad Schwanberg)

Elias Waltl (GSV St. Martin)

Erich Kupinski (Comeback)

Marco Schuster (eigene Jugend)

Abgänge:

Kenan Turudja (St. Veit)

Tadej Vidmaier (Halbenrain)

Thomas Freigassner (Karriereende)

by René Dretnik

Fotos: DKG - Die Karrierebegleiter

