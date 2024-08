Ludi incipant: Flavia Solva will wieder attraktiven Fußball zeigen

Details Donnerstag, 01. August 2024 13:00

Nach dem total verkorksten Frühjahr blickt man beim SV Flavia Solva optimistisch in die Zukunft. Als neuer Trainer wurde mit Herbert Rauter ein wahrer Fachmann und Experte verpflichtet - ihm zur Seite steht mit Tobias Ringert ein Ex-Kicker mit Flavia-Vergangenheit. Vielversprechende Transfers führten zu einem gut funktionierendem Mix in der Mannschaft. Die Stimmung und Moral ist hoch. Die Flavia-Fans haben es sich verdient, endlich wieder schönen und gepflegten Fussball in Wagna zu sehen. Das ist auch das Ziel für die kommende Saison in der Unterliga West. Ludi incipant - die Spiele mögen beginnen!

Das neue Trainerduo bei den Römern: Herbert Rauter (rechts) mit Co Tobias Ringert

Interview mit Obmann Guido Jaklitsch

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Guido Jaklitsch: "Die abgelaufene Saison war sehr lehrreich und ist für mich abgehakt.



LIGAPORTAL: "Was waren für dich die Höhepunkte?

Guido Jaklitsch: "Ein besonderes Highlight war für mich die tolle Frühjahrssaison der Roman Panthers, die wir nun eigenständig als „Junge Römer Flavia II“ dank der Unterstützung der Marktgemeinde Wagna weiterführen. Die Leidenschaft und die Begeisterung mit der die Jungs Fussball spielten, hat mich fasziniert."



LIGAPORTAL: "Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?"

Guido Jaklitsch: "Wir bereiten uns sehr ruhig und konzentriert auf die kommende Saison vor und schöpfen aus dem großen Pool an jungen Spielern."



LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Guido Jaklitsch: "Da wir die Kampfmannschaft komplett umgebaut haben und nun auch mit einer eigenständigen 2. Mannschaft durchstarten, hat es sehr viele Transfers gegeben."



LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Guido Jaklitsch: "Wir forcieren unsere Jugend und bauen die enge Kooperation mit dem LAZ Leibnitz unter Stefan Dörner und dem Fussballcollege Leibnitz weiterhin aus. Vom Fußballkindergarten bis zur U16 Leistungsklasse und der 2. Mannschaft decken wir mit zehn Mannschaften und ca. 160 jungen Römern alle Altersklassen ab."



LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Guido Jaklitsch: "⁠Das grosse Ziel ist es, dass wir uns sportlich verbessern und wieder einen leidenschaftlichen, offensiven Fussball spielen, der die Fans begeistert."



LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Guido Jaklitsch: "⁠Hengsberg und Wies sind für mich die Titelfavoriten."

by ReD

Fotos: Guido Jaklitsch

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.