Alles Neu in St. Veit: Kerpicz-Elf will in der kommenden Saison viele Punkte holen!

Die Unterliga West verspricht heuer wieder hochklassige Duelle - einige Teams wollen vorne mitmischen. Eines dieser Teams ist die TUS MTD St. Veit am Vogau. Das Team wurde rundumerneuert und auch ein neuer Coach wurde bestellt. Roland Kerpicz, der im Vorjahr als Feuerwehrmann mit den Rebenländern den Klassenerhalt fixiert hatte, soll den Verein kurz- bis mittelfristig in höher Sphären führen. Wir fragten beim sportlichen Leiter Gernot Konrad nach.

Schafft Roland Kerpicz als Außenseiter die Sensation mit seinen St. Veitern?

Interview mit Gernot Konrad:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Gernot Konrad: "Es war einer unserer besten Saisonen in der Unterliga West. Wir sind mit der Leistung sehr zufrieden."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Gernot Konrad: "Ganz klar die Entwicklung einiger unserer Spieler, die sich sportlich und charakterlich zu Führungsspielern entwickelt haben."

LIGAPORTAL: "Wie st die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Gernot Konrad: "Unser neues Trainerteam arbeitet ruhig und akribisch mit der Mannschaft um uns so gut wie möglich auf die Meisterschaft vorzubereiten."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Gernot Konrad: "Ja auch bei uns hat sich einiges getan."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Gernot Konrad: "Ich muss ehrlich sagen, was unser Jugendteam um Alex Uitz samt Eltern leistet ist wirklich ausgezeichnet!"

Alex Uitz: "Wir konnten in der letzten Saison unsere Jugendarbeit durch zahlreiche Neuzugänge im Bereich Spieler und Trainer optimieren. Unsere Mannschaften nahmen an einigen internationalen Turnieren in der Steiermark und Kärnten teil, wo diese auch mit tollen Ergebnissen überzeugten. Unsere U14 Mannschaft (SG mit USV Siebing) überzeugte ebenfalls in der Landesmeisterschaft. Trotz starker Gegner, wie Sturm, GAK, Hartberg, usw konnte sich unsere Mannschaft am Ende der Saison mit dem Meistertitel krönen. Im Bereich Frauenfußball kann unsere Jugend ebenfalls überzeugen. Über 20 Mädchen im Alter zwischen 7-11 Jahren werden bei uns trainiert und zeigen ihre Leistung im Laufe der Meisterschaft. Wir hoffen, dass unsere Jugend an Quantität und Qualität weiterwächst und wir in Zukunft auf diese bauen können."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Gernot Konrad: "Den Verein und Mannschaft weiterzuentwickeln und so viele Punkte als möglich zu sammeln."

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Gernot Konrad: "Aus meiner Sicht ist Hengsberg der Favorit auf den Meistertitel."

