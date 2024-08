USV Hengsberg feiert zum Saisonauftakt Last-Minute-Sieg

Der USV Hengsberg hat sein erstes Saisonspiel in der Unterliga West gegen den SV Gralla mit 2:1 gewonnen. In einer packenden Begegnung, die bis zur letzten Minute spannend blieb, erzielten Gabriel Rode und Michael Wallner die Tore für die Hausherren, während Dominik Nöst den zwischenzeitlichen Führungstreffer für die Gäste erzielte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem raschen Anlauf beider Mannschaften. Gralla hatte bereits in der ersten Minute die erste Chance, als Dominik Nöst nach einer Flanke von Thomas Tauss zum Kopfball kam, doch der Hengsberger Torwart Robin Stiegler hielt sicher. In den folgenden Minuten setzten die Gäste ihren Angriff fort, wobei Nöst und Lukas Robier weitere Chancen vergaben. Hengsberg brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu finden, hatte aber in der 7. Minute durch Gabriel Rode die erste nennenswerte Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb.

Die Gäste gingen schließlich in der 21. Minute in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld von Matic Golob wurde Nöst in die Tiefe geschickt und verwandelte souverän zum 0:1. Hengsberg reagierte schnell und kam durch Michael Wallner in der 37. Minute zum Ausgleich. Nach einem starken Solo von Rode konnte sich Wallner im Strafraum drehen und den Ball ins rechte untere Eck schießen.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es noch eine Diskussion über einen möglichen Elfmeter für Gralla, als Pürcher Tauss im Strafraum foulte. Schiedsrichter Krainer ließ jedoch weiterspielen, und so gingen beide Teams mit einem 1:1 in die Pause.

Entscheidung in der Overtime

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für Hengsberg. Wallner setzte einen Kopfball nach einer Flanke von links knapp neben das Tor. In der Folge erhöhten die Heimischen den Druck, und Grallas Torwart Adilovic musste mehrfach sein Können unter Beweis stellen. So parierte der Keeper in der 64. Minute einen gefährlichen Kopfball von Pürcher und entschärfte in der 81. Minute mit einer Glanzparade einen Volley-Schuss von Edon Sahiti.

Gralla hatte ebenfalls Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 86. Minute verfehlte Nöst nach einer Kopfballablage von Tauss nur knapp das Tor. Als sich alles auf ein Unentschieden einstellte, schlug Hengsberg in der Nachspielzeit zu. Sahiti bediente Gabriel Rode per Hacke, der allein auf den Torwart zulief, Adilovic umspielte und zum 2:1 einschob.

Kurz danach kam Gralla noch einmal gefährlich vor das Tor, als Nöst nach einem langen Einwurf zum Kopfball kam, doch der Ball ging neben das Tor. Das Spiel endete kurz darauf mit einem 2:1-Sieg für Hengsberg, das die ersten drei Punkte der Saison sicherte. Es war ein spannendes und intensives Spiel, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Am Ende hatte Hengsberg das glücklichere Ende für sich und startet somit erfolgreich in die neue Saison der Unterliga West.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (5265 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.