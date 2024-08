Junge Talente statt teurer Legionäre: Der TUS Groß St. Florian verzichtet auch in der neuen Saison gänzlich auf Legionäre

Details Donnerstag, 15. August 2024 14:35

Der Florianer Weg - keine Legionäre in der Kampfmannschaft - wird auch in der kommenden Saison fortgesetzt. Doch diesmal setzt der Verein noch eins drauf, denn die Truppe von Coach Dominik Haring hat den niedrigsten Altersdurchschnitt in der Liga. Doch nicht nur die Spieler sind sehr jung, auch das Trainerteam gehört zu den jüngsten Übungsleitern des Wettbewerbs. Wir fragten beim neuen Obmann Franz Haring nach...

Die Florianer Mannschaft will in der neuen Saison für einige Überraschungen sorgen

Interview mit Obmann Franz Haring

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Franz Haring: "Die abgelaufene Saison war zweigeteilt. Der Herbst war schlecht und das Frühjahr gut. Im gesamten hätte es besser laufen können, wir sind aber zufrieden."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Franz Haring: "Die Höhepunkte waren der 3:1 Derbysieg in Bad Gams und das 7:1 gegen Flavia!"

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Franz Haring: "Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden und vor allem ist sie verletzungsfrei verlaufen."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Franz Haring: "Wir hatten heuer einen totalen Umbruch. Es haben uns acht Spieler verlassen und wir haben neun neue Spieler geholt!"

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Franz Haring: "Unsere Nachwuchsarbeit ist mit der Zusammenarbeit des JAZ hervorragend. Wir haben vom Fussball Kindergarten bis zur U-18 in jeder Altersgruppe Spieler. Heuer haben wir wieder zwei Spieler von der U-17 und U-18 in die Kampfmannschaft hochgezogen!"

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Franz Haring: "Das Ziel für die neue Saison ist ein sicherer Mittelfeldplatz. Wir haben mit Abstand die jüngste Mannschaft in der Unterliga und das jüngste Trainerteam - das braucht seine Zeit!"

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Franz Haring: "Klarer Favorit ist Hengsberg aber auch Wies und Bad Gams werden nicht zu unterschätzen sein."

by René Dretnik

Fotos: TUS Groß St. Florian/privat

