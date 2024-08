Hengsberg-Sektionsleiter-Friess mit klarer Ansage: "Wir wollen in die Oberliga aufsteigen!"

Details Donnerstag, 15. August 2024 15:00

Bereits in den letzten Jahren galt der USV Hengsberg immer als heisser Titelaspirant. Was in den vergangenen Saisonen nicht geklappt hat, soll heuer endlich passieren. Der Verein will in die Oberliga aufsteigen. Der Kader wurde mit hochqualitativen Spielern verstärkt und ist mit Stars aus höheren Ligen gespickt. Zum Auftakt hat die Elf von Franz Almer gegen Gralla gewonnen (Spielbericht). Wir fragten beim sportlichen Leiter Thomas Friess nach...

Der USV Hengsberg gilt als absoluter Titelfavorit. Mit dem Auftaktsieg gegen Gralla wurde die Pflicht erfüllt

Interview mit Thomas Friess

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Thomas Friess: "Mit 58 Punkten am Ende müsste man eigentlich zufrieden sein. Unser Ziel war aber der Aufstieg, also kann man natürlich nicht vollkommen zufrieden sein. Normalerweise könnten 58 Punkte für den Titel reichen, aber der 1 FC Leibnitz spielte eine fast perfekte Saison. An dieser Stelle nochmals Gratulation."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Thomas Friess: "Mit Sicherheit das Heimspiel gegen den 1FC Leibnitz vor toller Kulisse im Hengiststadion. Solche Spiele sind eine tolle Werbung für den Unterhaus Fußball."

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Thomas Friess: "Mit der Vorbereitung und auch dem Auftaktsieg sind wir sehr zufrieden."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Thomas Friess: "Bei uns hat sich in dieser Transferperiode einiges getan. Einige Spieler haben uns verlassen, der ein oder andere hat seine Karriere beendet oder eine Pause eingelegt. Die neuen Spieler sind schon bestens in der Mannschaft integriert und werden laufend auf unserer Facebook und Instagram Seite vorgestellt."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Thomas Friess: "Unsere SG sanSirro hat mit Hermann Kern einen neuen Nachwuchschef bestellt, damit ist der Nachwuchsbereich in den besten Händen."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Thomas Friess: "Wir wollen in die Oberliga aufsteigen!"

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Thomas Friess: "Ich glaube, dass sich mit Wies, Flavia und St. Veit mehrere Mannschaften sehr gut verstärkt haben und ganz vorne mitmischen werden und auch wollen. Aus dem Grund wird es mit Sicherheit eine sehr spannende Saison in der Unterliga West."

by René Dretnik

Fotos: USV Hengsberg/privat

