Baernbachs Neo-Obmann Alexander Woldrich: "Unsere Kinder sind unsere Zukunft und daher legen wir besonderen Wert auf unsere Jugendarbeit!"

Nach der turbulenten Vorjahressaison und dem Abstieg aus der Oberliga hat sich beim ATUS Sadiki Bau Bärnbach einiges getan. Ein neuer Vorstand ist jetzt am Werk und dieser hat die Ziele klar in Richtung Nachwuchs definiert. Denn anders wird man es beim weststeirischen Traditionsklub schwer haben, denn im Bezirk sind viele gute Verein am Werk. Wir sprachen mit Neo-Obmann Alexander Woldrich über seine Visionen und die Ziele für die kommende Saison in der Unterliga West.

Interview mit Obmann Alexander Woldrich:

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Alexander Woldrich: "Es war eine Saison der Veränderungen. Nach 10 Jahren hat Obmann Adi Blümel sein Amt an mich übergeben. An dieser Stelle nochmals Danke an Adi für die hervorragende Arbeit. Wir haben uns breiter aufgestellt, haben mit David Raschl und Manuel Ruess eine Sportliche Leitung installiert und viele weitere Tätigkeiten auf mehrere Personen verteilt. Von Beginn an hat die Arbeit hervorragend funktioniert. Sportlich gesehen war die letzte Saison aber leider überhaupt nicht zufriedenstellend und leider konnte der Abstieg aus der Oberliga nicht vermieden werden."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Alexander Woldrich: "Die Wahl des neuen Vorstand, die Neuausrichtung des Vereins, die Entwicklung der Nachwuchsabteilung und der Kids Cup."

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Alexander Woldrich: "Da die Zeit zwischen Saisonende und Beginn der Vorbereitung sehr kurz ist und wir auch bis zum letzten Spieltag nicht wussten, in welcher Liga wir in der aktuellen Saison spielen werden, war es ein sehr hektischer Sommer für uns Funktionäre. Die Mannschaft hatte kurz frei um sich so gut wie geht körperlich und mental zu erholen. Jetzt fiebern dem Meisterschaftsstart entgegen. In erster Linie gilt es die neuen Spieler bestmöglich zu integrieren und ihnen vor allem taktisch schnell zu vermitteln wofür wir stehen."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Alexander Woldrich: "Wir haben dieses Mal eine sehr turbulente Transferphase erlebt, was für unseren Verein durchaus unüblich ist. Wir haben uns von einigen Spielern verabschiedet, denen wir allen bei ihren neuen Aufgaben das allerbeste wünschen! Außerdem konnten wir sieben neue Spieler verpflichten, die vom Profil sehr gut zu uns passen:



- Florian Moritz (Reaktiviert nach Karrierepause)

- Leon Bogdanovic (GAK)

- Tobias Prettenthaler (FC Lankowitz)

- Alexander Laschat (ASK Köflach)

- Raphael Strommer (ASK Köflach)

- Franco Scherr (SV Stallhofen)

- Daniel Korschitz-Torre (USV Mooskirchen)

Zusätzlich wurden einige junge Spieler aus unserem Nachwuchsbereich in den erweiterten KM-Kader hochgezogen."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Alexander Woldrich: "Unsere Kinder sind unsere Zukunft und daher legen wir besonderen Wert auf unsere Jugendarbeit. Seit April diesen Jahres agiert eine neue Jugendleitung, es gibt eine klare Ausrichtung vom Fußballkindergarten bis zur U16. Für die bevorstehende Saison haben wir elf Nachwuchsmannschaften, 140 Kinder und Jugendliche werden von 24 Trainern ausgebildet. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen aus dem Bezirk funktioniert und wir haben in einigen Altersklassen Spielgemeinschaften."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Alexander Woldrich: "Eine solide Saison in der neuen Liga, die Weiterentwicklung unserer jungen Talente sowohl in unserer KM1 wie auch in unserer KM2 die neuformiert als Spielgemeinschaft Bärnbach/Köflach in der 1.Klasse West an den Start geht."

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Alexander Woldrich: "Es sind einige Mannschaften die eine sehr gute Qualität im Kader haben. Dabei sind vor allem Hengsberg, St. Veit, Flavia Solva und Wies zu nennen, wobei der Titel höchstwahrscheinlich über Hengsberg führen wird. Sie sind vom Kader und den Möglichkeiten noch eine Stufe über den anderen Vereinen zu stellen. Aber Meister zu werden ist nicht leicht und eine Saison ist lange, daher lassen wir uns auch gerne überraschen."

