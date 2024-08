SV Bad Schwanberg siegt überzeugend im Derby gegen Bad Gams

Der SV Bad Schwanberg konnte in der ersten Runde der Unterliga West einen klaren 3:0-Sieg gegen den SC Bad Gams feiern. Das Spiel im Anton Koch Stadion bot den Zuschauern ein intensives Derby, in dem die Gastgeber in beiden Halbzeiten dominierten. Besonders herausragend war die Leistung von Torwart Daniel Kinzer, der die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung brachte.

Rengel bringt Hausherren in Front

Das Derby begann mit hohem Tempo, und bereits in den ersten Minuten zeichnete sich der SV Bad Schwanberg durch ein Chancenplus aus. Allerdings fehlten in dieser frühen Phase die hochkarätigen Torchancen. In der 20. Minute gab es eine kuriose Szene, als Bad Gams ein Tor erzielte, das jedoch aufgrund eines Handspiels von Danijel Prskalo aberkannt wurde. Im Gegenzug hatte Elias Veit eine gute Möglichkeit, scheiterte jedoch am Torwart der Gäste, Luis Moser.

In der 42. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Nardi Lazaric zeigte einen Energieanfall auf der rechten Seite, überlief zwei Verteidiger und spielte den Ball in die Mitte, wo Ronaldo Rengel nur noch einnetzen musste. Mit diesem 1:0 ging es in die Halbzeitpause, obwohl die Gäste aus Bad Gams kurz vor der Pause noch eine gefährliche Freistoßsituation hatten, die jedoch von Patrick Pauritsch auf der Linie geklärt wurde.

Elsnik trifft zur Vorentscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängten die Gäste auf den Ausgleich und fanden besser ins Spiel. Simon Zirngast und Andreas Ehmann prüften mehrfach den gut aufgelegten Torwart Daniel Kinzer, der jedoch sämtliche Chancen vereitelte. In der 60. Minute dann der nächste Höhepunkt: Nach einer Doppelchance für die Gäste bediente Nardi Lazaric den Heimkehrer Jan Elsnik, der per Kopf zum 2:0 traf.

Das Spiel wurde nun hitziger, und die Gäste versuchten weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch es war erneut der SV Bad Schwanberg, der in der 81. Minute für die Entscheidung sorgte. Lukas Koch fasste sich aus 20 Metern ein Herz und zirkelte den Ball per Traumtor in die Maschen zum 3:0-Endstand.

In den letzten Minuten des Spiels verpasste Nardi Lazaric mit einem Schuss aus dem Halbfeld knapp das Tor, und Lukas Koch wurde von Luis Moser im letzten Moment gestoppt, als er allein auf das Tor zulief. Der Schlusspfiff ertönte nach 95 Minuten, und der SV Bad Schwanberg konnte einen verdienten Sieg feiern.

Daniel Kinzer, der Torwart der Heimmannschaft, wurde schließlich zum Man of the Match gekürt, da er mit zahlreichen Paraden die Offensive des SC Bad Gams zur Verzweiflung brachte. Insgesamt bot das Derby den Zuschauern im Anton Koch Stadion ein spannendes und unterhaltsames Spiel, das der SV Bad Schwanberg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung für sich entscheiden konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl (4275 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.