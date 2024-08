Doppelter Niklas: Deutschmann und Rauter treffen beim Flavia-Sieg über Söding

Details Sonntag, 18. August 2024 10:57

Zum Saisonauftakt konnte sich der SV Flavia Solva mit einem 3:1-Sieg gegen UFC Söding durchsetzen. Vor heimischer Kulisse boten beide Mannschaften eine packende Partie, die durch Tore von Leandro Rabensteiner, Niklas Rauter und Niklas Deutschmann entschieden wurde. Eine rote Karte gab es auch: Der Södinger Philipp Weinhandl wurde ausgeschlossen.

Die Römer haben angeschrieben! Der SV Flavia Solva holt zum Auftakt den ersten Dreier

Flavia Solva startet stark

Mit dem Anpfiff durch den Schiedsrichter war klar, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen wollten. Bereits in der 16. Minute konnte SV Flavia Solva durch Leandro Rabensteiner in Führung gehen. Nach einem Angriff über die rechte Seite passte Aldin Agonovic in die Mitte und dort stand der Torschütze genau richtig und versenkte den Ball im Netz. Der frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck und sorgte dafür, dass das Heimteam das Spielgeschehen zunächst kontrollierte.

UFC Söding ließ sich jedoch nicht entmutigen und versuchte, den Druck zu erhöhen, um den Ausgleich zu erzielen. In der ersten Halbzeit blieb es jedoch beim 1:0 für SV Flavia Solva. Die Gastgeber verteidigten geschickt und ließen den Gegner kaum zur Entfaltung kommen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlich engagierteren UFC Söding. Ihr Einsatz wurde in der 59. Minute belohnt, als Luca Messner den Ausgleichstreffer erzielte. Nach einem schnellen Angriff konnte Messner nach einem Abwehrfehler den Ball im Netz unterbringen und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Partie war nun wieder völlig offen und beide Mannschaften spielten offensiv, um den nächsten Treffer zu erzielen.

Nur wenige Minuten später, in der 66. Minute, konnte SV Flavia Solva erneut in Führung gehen. Diesmal war es Niklas Rauter, der für die Gastgeber traf. Nach einer Kombination von Niklas Deutschmann und Lukas Überbacher gab der 16jährige Trainersohn einen gut platzierten Schuss ins lange Eck ab - und es klingelte im Kasten zum 2:1.

Niklas Rauter traf bei seinem Debüt

In der 70. Minute fiel dann die Entscheidung: Nach einem hohen Ball in den Södinger Strafraum brachte die Verteidigung den Ball nicht weg. Niklas Deutschmann war am gedankenschnellsten und erzielte das 3:1 für SV Flavia Solva. Mit diesem Tor wurde der Vorsprung der Gastgeber auf zwei Tore ausgebaut, was eine erhebliche Erleichterung für das Team und die Fans bedeutete. Nur zwei Minuten später wurde die Aufgabe für UFC Söding noch schwieriger, als Philipp Weinhandl die rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Mit einem Mann weniger auf dem Feld hatte UFC Söding kaum noch eine Chance, das Spiel zu drehen.

Die restliche Spielzeit verlief ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und SV Flavia Solva konnte den Vorsprung souverän verwalten. Als der Schlusspfiff ertönte, war die Freude bei den Gastgebern groß. Der 3:1-Sieg war ein gelungener Start in die neue Saison der Unterliga West.

Der Auftritt von SV Flavia Solva war überzeugend und zeigte, dass das Team in dieser Saison einiges vorhat. Die drei Tore von Rabensteiner, Rauter und Deutschmann sowie die solide Defensivarbeit bildeten die Grundlage für diesen verdienten Sieg.

Niklas Deutschmann krönte seine Leistung mit einem Treffer und setzte den Schlusspunkt

Stimme zum Spiel:

Herbert Rauter, Trainer Flavia:

"Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können und war deshalb mehr als verdient. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet."

Unterliga West: Flavia Solva : UFC Söding - 3:1 (1:0)

70 Niklas Deutschmann 3:1

66 Niklas Rauter 2:1

59 Luca Messner 1:1

16 Leandro Rabensteiner 1:0

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und Guido Jaklitsch

