Packendes Remis: Ein Eigentor bringt dem FC Ligist einen Punkt beim USV Wies

Details Sonntag, 18. August 2024 11:22

Zum Saisonauftakt der Unterliga West duellierte sich der USV Wies mit dem FC Ligist. In einem spannenden und hart umkämpften Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Während Wies durch Tilen Pecnik in Führung ging, sorgte ein unglückliches Eigentor von Daniel Freigassner für den Ausgleich. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, konnten jedoch am Ende keinen Sieger hervorbringen.

USV Wies geht in Führung

Von Beginn an war klar, dass beide Teams hoch motiviert in die neue Saison starten wollten. Die erste Halbzeit verlief ohne Tore, aber es gab zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen gut und ließen kaum klare Tormöglichkeiten zu. Besonders der FC Ligist zeigte sich in der Defensive sehr stabil und konnte die Angriffe der Gastgeber immer wieder abwehren.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel jedoch an Fahrt auf. In der 58. Minute gelang dem USV Wies der erste Treffer des Spiels. Tilen Pecnik, der sich im Strafraum der Gäste durchsetzte, traf mit einem präzisen Schuss zur 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Der Jubel der Wieser Anhänger war groß, denn nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit hatte sich ihre Mannschaft nun endlich belohnt.

Unglückliches Eigentor bringt den Ausgleich

Der FC Ligist ließ sich jedoch nicht entmutigen und setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste erhöhten den Druck und versuchten, die Defensive von Wies zu knacken. In der 75. Minute kam es dann zu einem unglücklichen Zwischenfall. Nach einem scharfen Flankenball in den Strafraum von USV Wies lenkte Daniel Freigassner den Ball unglücklich ins eigene Tor. Damit stand es plötzlich 1:1, und die Partie war wieder völlig offen.

In den letzten 15 Minuten war das Spiel von intensiven Zweikämpfen und großem Einsatz geprägt. Beide Teams wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen, doch letztlich scheiterten sie entweder an den gegnerischen Abwehrreihen oder an den Torhütern, die in dieser Phase des Spiels mehrfach ihr Können unter Beweis stellten. Kurz vor Schluss ließen die Heimischen noch eine dicke Chance auf den Siegestreffer aus, so blieb es beim 1:1-Unentschieden, das nach 90 Minuten feststand.

Beide Teams werden vorne ein Wörtchen mitzureden haben

Das Ergebnis spiegelt den Verlauf des Spiels wider, denn beide Mannschaften hatten ihre starken Phasen und verdienten sich letztlich den Punktgewinn. Für den USV Wies und den FC Ligist geht es nun darum, die positiven Aspekte aus diesem Spiel mitzunehmen und in den kommenden Partien zu nutzen.

Insgesamt bot das Spiel zum Auftakt der neuen Saison alles, was sich Fußballfans wünschen: Tore, Spannung und eine engagierte Leistung beider Teams. Der FC Ligist und der USV Wies haben mit diesem Unentschieden gezeigt, dass sie bereit sind für die Herausforderungen der neuen Saison und freuen sich auf die kommenden Spiele in der Unterliga West.

Stimmen zum Spiel:

Domen Fasvald, Trainer Wies:

"Der Saisionauftakt ist gelungen. Ligist war giftig, da werden es noch mehre Mannschaften schwer haben. Wir sind mit unserer Leistung zufrieden."

Michael Aigner, DKB - Die Karrierebegleiter:

"Die Saison ist noch jung. Die Mannschaft war gut eingestellt vom Trainerteam. Man merkt den positiven spirit in der Mannschaft."

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Wir können zum Saisonauftakt mit einem Auswärtspunkt bei einem der Mitfavoriten gut leben. Vorallem aufgrund des Spielverlaufes - wonach wir nach einem 0:1 Rückstand mit Teamgeist und Willen noch einen Zähler geholt haben."

Unterliga West: USV Wies : FC Ligist - 1:1 (0:0)

75 Eigentor durch Daniel Freigassner 1:1

58 Tilen Pecnik 1:0

by René Dretnik

Fotos: DKB GmbH

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.