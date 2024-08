Fulminanter Derbysieg: SV Lannach triumphiert im Auftaktspiel gegen SV Dobl mit 4:1

Details Montag, 19. August 2024 18:15

Der SV Lannach konnte im Auftaktspiel einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen den Aufsteiger SV Dobl einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit fielen vier Tore, und das Heimteam zeigte eine starke Leistung, um sich den ersten Sieg der Saison zu sichern. Besonders hervorzuheben sind die beiden Treffer von Michael Pressl, der maßgeblich zum Erfolg seiner Mannschaft beitrug.

300 Besucher sahen eine dominante Lannacher Mannschaft

Früher Rückstand und schnelle Reaktion

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SV Dobl bereits in der sechsten Minute in Führung ging. Liridon Tafolli brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss ins Netz. Dieser frühe Rückstand schien den SV Lannach jedoch nicht zu entmutigen. Nur sieben Minuten später gelang Michael Pressl der Ausgleichstreffer zum 1:1. Ein schöner Spielzug führte zum verdienten Ausgleich und setzte den Ton für den Rest der ersten Halbzeit.

In der 25. Minute konnte der SV Lannach dann erstmals in Führung gehen. Elias Christoph Gollmann nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste und erzielte das 2:1. Nach einer Flanke von Brosch netzte er ein. Die Heimmannschaft drängte weiter und wurde in der 30. Minute erneut belohnt. Bernd Hold verlängerte einen weiten Abschlag von Laibacher und Daniel Schmölzer erhöhte auf 3:1, was den Spielverlauf deutlich zu Gunsten des SV Lannach drehte. Die Zuschauer im Stadion sahen eine spannende und torreiche erste Halbzeit, in der die Gastgeber ihre Chancen konsequent nutzten.

Kontrollierte zweite Halbzeit und Entscheidungstreffer

Nach dem Seitenwechsel war der SV Lannach darauf bedacht, die Führung zu verwalten und keine unnötigen Risiken einzugehen. Die Defensive stand sicher und ließ nur wenige Chancen für den SV Dobl zu. Trotz einiger Versuche der Gäste, zurück ins Spiel zu finden, gelang es ihnen nicht, die stabile Abwehrreihe des SV Lannach zu durchbrechen.

In der 74. Minute machte Michael Pressl mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar. Der Doppeltorschütze schloss eine schön erkämpfte Aktion von Felix Lampel ab. Mit einem sehenswerten Tor zum 4:1 stellte er den Endstand her und besiegelte damit den verdienten Sieg für die Heimmannschaft. Die letzten Minuten der Partie verliefen ohne nennenswerte Ereignisse, und so konnte der SV Lannach am Ende einen überzeugenden Sieg feiern.

Das Spiel endete mit einem klaren 4:1 für den SV Lannach. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Teamleistung und konnte sich vor allem in der Offensive auszeichnen. Mit diesem Erfolg setzt der SV Lannach ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Saison und wird sicherlich mit viel Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen.

Stimme zum Spiel:

Markus Suppanitz, sportlicher Leiter Lannach:

"Obwohl der Gegner das schnelle 0:1 gemacht waren wir waren klar überlegen. Wir hätten noch viel mehr Tore machen können. Das war nur ein Spiel, eine Momentaufnahme - jedes Spiel ist für uns extrem wichtig. Wir wollen so schnell als möglich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. In Lannach herrscht derzeit eine Euphorie, es macht uns allen richtig viel Spaß und deshalb sind wir guter Dinge, dass sich das auch auf die weiteren Ergebnisse auswirken wird."

Unterliga West: SV Lannach : Dobl - 4:1 (3:1)

74 Michael Pressl 4:1

30 Daniel Schmölzer 3:1

25 Elias Christoph Gollmann 2:1

13 Michael Pressl 1:1

6 Liridon Tafolli 0:1

