Spannender Auftakt auf desolatem Untergrund: TUS St. Veit am Vogau besiegt ATUS Bärnbach

Details Montag, 19. August 2024 20:58

Der Absteiger aus der Oberliga, der ATUS Bärnbach gastierte in der Vulkanlandarena beim TUS MTD St. Veit am Vogau. Etwa 400 Besucher kamen und wollten den Saisonstart - gleichzeitig auch das Meisterschaftsdebüt von Coach Roland Kerpicz - live miterleben. Leider wurden sie enttäuscht, den der inferiore Platz ließ kein gutes Fußballspiel aufkommen. Das Ergebnis allerdings hat den St. Veiter Fans gepasst - ihr Team gewann mit 2:1.

Frühe Führung für TUS St. Veit am Vogau

In der Anfangsphase versuchten die Hausherren früh die Kontrolle an sich zu reißen und wollten schnelles und direktes Angriffspiel zelebrieren. Die Platzverhältnisse - leider geht es derzeit sehr vielen Vereinen so - In der 24. Minute wurde der Kampfgeist der Gastgeber belohnt, als Matic Marcius das erste Tor des Spiels erzielte. Durch diesen Treffer gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Marcius setzte sich geschickt gegen die Abwehr der Gäste durch und versenkte den Ball souverän im Netz und die euphorischen Fans waren aus dem Häuschen.

Mit diesem Führungstreffer im Rücken spielte TUS St. Veit am Vogau selbstbewusst weiter und dominierte die Partie im ersten Spielabschnitt. ATUS Bärnbach tat sich schwer, in die Nähe des gegnerischen Tores zu kommen und hatte Mühe, gefährliche Angriffe zu initiieren. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Gastgeber.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: TUS St. Veit am Vogau war die tonangebende Mannschaft. In der 54. Minute konnten die Gastgeber ihre Führung weiter ausbauen. Jan Martin Adamer schraubte sich hoch und versenkte einen Kopfball zum 2:0. Mit dieser Führung brachte er sein Team damit in eine komfortable Position. Fast zu komfortabel, denn nun riss der Faden bei den Heimischen ein wenig.

Die Gäste gaben nicht auf und zeigten in der Schlussphase große Moral. In der 70. Minute gelang Michael Murg der Anschlusstreffer zum 2:1. Durch diesen Treffer schöpfte ATUS Bärnbach neue Hoffnung und drängte in den verbleibenden Minuten auf den Ausgleich. Die Abwehr von TUS St. Veit am Vogau wurde stark gefordert und musste in der Schlussphase alle Kräfte mobilisieren, um die Führung zu verteidigen.

Hier waren keine Wildschweine am Werk - so sah der Rasen nach dem Spiel aus

Die Spannung blieb bis zum Schlusspfiff erhalten. ATUS Bärnbach warf alles nach vorne, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu. Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg für TUS St. Veit am Vogau.

Mit diesem wichtigen Sieg startet TUS St. Veit am Vogau erfolgreich in die neue Saison der Unterliga West. ATUS Bärnbach hingegen muss sich nach einer couragierten Leistung geschlagen geben und auf die kommenden Spiele hoffen, um die ersten Punkte einzufahren. St. Veit hat nun Glück, nächste Runde auswärts antreten zu können, denn noch ein Spiel würde dieser Platz sicher nicht aushalten.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Zündel, Abwehrchef St. Veit:

Patrick Hausegger, Spieler Bärnbach:

"Wir haben gewusst, dass es schwer wird. Wir haben alles reingehaut, haben trotz des Rückstandes nie aufgegeben. Leider hat es am Ende gegen St. Veit nicht gereicht."

Unterliga West: St. Veit/Vogau : Bärnbach - 2:1 (1:0)

70 Michael Murg 2:1

54 Jan Martin Adamer 2:0

24 Matic Marcius 1:0

by René Dretnik

Fotos und Video: ReD

Details

