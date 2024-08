Groß St. Florian triumphiert in Ragnitz: 2:0-Auswärtssieg

Details Montag, 19. August 2024 22:21

In der ersten Runde trafen USV Ragnitz und Groß St. Florian aufeinander. Die Partie endete mit einem 2:0-Sieg für die Gäste aus Groß St. Florian, die in der zweiten Halbzeit das Spiel für sich entscheiden konnten. Während die erste Halbzeit torlos blieb, sorgten Alexander Muster und Sebastian Stanzer in der zweiten Hälfte für die entscheidenden Treffer. Auf Ragnitz Coach Darius Hosseini wartet noch viel Arbeit.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die Begegnung zwischen USV Ragnitz und Groß St. Florian begann verhalten. Bereits nach 15 Minuten wurde deutlich, dass beide Mannschaften zunächst defensiv agierten und auf Nummer sicher gingen. In diesen ersten Minuten hielten sich beide Teams mit ihrer Offensive merklich zurück, und es kam kaum zu nennenswerten Torchancen. Dies war wohl nicht nur der enormen Hitze, sondern mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass beide Teams ihre Kader im Sommer umgekrempelt hatten.

Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit änderte sich dieses Bild kaum. Die Defensivabteilungen beider Mannschaften standen sicher und ließen kaum Raum für gefährliche Angriffe. So ging es ohne nennenswerte Höhepunkte und ohne Tore in die Halbzeitpause. Es blieb die Hoffnung, dass die zweite Hälfte mehr Spannung und Torszenen bringen würde.

Die Akteure schenkten sich nichts

Nach der Halbzeitpause legten die Gäste einen Zahn zu und versuchten mit mehr Offensivdrang das Spiel zu gestalten. Einige Mini-Chancen waren aber die einzige Ausbeute - es tat sich zunächst weiterhin wenig, und es schien, als könnte das Spiel jederzeit in beide Richtungen kippen. In der 55. Minute war es dann endlich soweit: Alexander Muster erzielte nach einem Gestocher das 1:0 für Groß St. Florian. Mit einem präzisen Abschluss ließ er dem Torhüter von Ragnitz keine Chance und brachte seine Mannschaft in Führung.

Der Führungstreffer schien Groß St. Florian Auftrieb zu geben, denn nur acht Minuten später, in der 63. Minute, hätte es beinahe das nächste Tor für die Gäste gegeben. Ein Schuss landete jedoch nur an der Stange und verhinderte somit eine frühzeitige Vorentscheidung zugunsten der Gäste.

Sebastian Stanzer machte in Minute 84 den Sack zu

Der USV Ragnitz drängte zwar auf den Ausgleich, doch die Abwehr von Groß St. Florian stand sicher und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Auch war das Ragnitzer Angriffsspiel von vielen Fehlpässen im letzten Drittel begleitet. Auf der Gegenseiter lief es besser - die Gäste konnten ihre Führung noch ausbauen: In der 84. Minute erhöhte Sebastian Stanzer auf 2:0. Ein perfekt herausgespielter Konter wurde von Stanzer mit einem präzisen Schuss vollendet, der im Netz der Gastgeber landete - der Ragnitzer Goalie Fabian Insupp hatte bei diesem Schuss keine Chance.

Mit diesem Treffer war das Spiel praktisch entschieden. Die letzten Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und der Schlusspfiff besiegelte den 2:0-Auswärtssieg für Groß St. Florian.

USV Ragnitz muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen zu punkten. Groß St. Florian hingegen kann sich über einen gelungenen Saisonstart freuen und nimmt die drei Punkte mit nach Hause. Es bleibt abzuwarten, wie sich beide Teams im weiteren Verlauf der Saison präsentieren werden.

Häufiges Duell: Simon Braunsar (Groß St. Florian) vs. Domen Lah (Ragnitz)

Stimmen zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Lange Zeit schien die Partie ausgeglichen zu sein, eher die wesentlich stärkere zweite Hälfte der Gäste letztendlich dominierte. Die Niederlage geht somit in Ordnung. Unser Team muss sich noch in Geduld üben wie auch noch in vielen Trainingseinheiten versuchen, mancherlei Abläufe zu harmonisieren und zu verinnerlichen. Das wird jedoch seine Zeit benötigen. Vielleicht klappt es ja schon besser im nächsten Spiel, nämlich beim heimstarken SV Bad Gams. Mal sehen!"

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Die Jungs haben es vor allem defensiv sehr gut gemacht und kaum etwas zugelassen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann auch vorne druckvoller und präziser geworden und haben so einen verdienten und wichtigen Auswärtssieg zum Start eingefahren."

Unterliga West: Ragnitz : Groß St. Florian - 0:2 (0:0)

84 Sebastian Stanzer 0:2

55 Alexander Muster 0:1

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.