Sechs Tore, aber kein Sieger in Groß St. Florian

In einer mitreißenden Partie in der Unterliga West trennten sich TUS Groß St. Florian und TUS St. Veit am Vogau mit einem 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten ein angriffslustiges und spannendes Spiel, in dem die Zuschauer auf ihre Kosten kamen. Trotz Unterzahl schaffte es St. Veit, immer wieder den Ausgleich zu erzielen und sicherte sich am Ende einen Punkt.

Intensive erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und schon früh erspielten sich beide Mannschaften erste Chancen. Bereits in der 12. Minute gingen die Gäste durch Anže Majhen in Führung. Nach einem doppelten Doppelpass mit Matic Marcius tauchte Majhen frei vor dem Tor auf, lupfte den Ball gekonnt Torwart Avdyl Hagjija ins Netz und durfte sich zu seinem ersten Saisontreffer beglückwünschen lassen.

Die Heimmannschaft ließ sich von diesem frühen Rückschlag nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 36. Minute erhielt Groß St. Florian nach einem Foul von Jan Adamer an Valentin Missethan einen Elfmeter zugesprochen. Sebastian Stanzer verwandelte den Strafstoß sicher und brachte sein Team zum 1:1-Ausgleich. Der Halbzeitstand spiegelte das ausgeglichene Kräfteverhältnis der ersten 45 Minuten wider.

Hausherren gehen zwei Mal in Führung - dezimiertes St. Veit mit toller Moral

Die zweite Hälfte begann ebenso rasant wie die erste. In der 50. Minute ging Groß St. Florian durch Sebastian Stanzer erneut in Führung. Nach einer Freistoßflanke von Alexander Muster entstand im Strafraum ein Gestochere, bei dem Stanzer den Überblick behielt und den Ball über die Linie drückte.

Die Gäste mussten ab der 55. Minute in Unterzahl spielen, da Roman Lorenz nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang St. Veit der 64. Minute der Ausgleich. Nach einem Freistoß von Stefan Krofitsch stand Luka Vindis völlig frei und drückte den Ball zum 2:2 über die Linie.

Doch Groß St. Florian wusste darauf die passende Antwort. In der 80. Minute brachte Lovro Sincek sein Team nach einer Flanke von Valentin Temmel per Kopfball erneut in Führung. Die Gastgeber schienen auf der Siegerstraße zu sein, doch das dezimierte St. Veit bewies erneut Moral und Kampfgeist. In der 83. Minute erzielte Stefan Krofitsch nach einer Vorlage von Luka Vindis den abermaligen Ausgleich zum 3:3. Krofitsch überköpfte den herausstürmenden Torwart Hagjija gekonnt.

Die Schlussphase war von Spannung und zahlreichen Torchancen geprägt. Die Heimischen hatten in der 88. Minute die große Chance auf den Sieg, als Böheim Temmel im Strafraum bediente, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging. Die fünfminütige Nachspielzeit brachte keinen weiteren Treffer, sodass das Spiel mit einem gerechten 3:3-Unentschieden endete.

