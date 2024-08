USV Wies on fire: Der Titelaspirant lässt beim UFC Söding nichts anbrennen.

Details Samstag, 24. August 2024 18:06

Der UFC Söding empfing in der zweiten Runde der Unterliga West den USV Wies zu einem packenden Duell, das mit einem klaren 6:2-Sieg für die Gäste endete. Trotz einer frühen Führung der Heimmannschaft zeigte USV Wies seine Dominanz und drehte das Spiel zu seinen Gunsten. Roman Bezjak und Tilen Pecnik schnürten einen Doppelpack und hatten maßgeblichen Anteil am Sieg ihrer Mannschaft.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Der USV Wundara Wies, der als einer der Aufstiegskandidaten gehandelt wird begann die Partie sehr druckvoll. Den ersten Treffer des Spiels erzielten aber die Heimischen. Just in einer Drangperiode der Wieser gelang dem UFC Söding der erste Treffer des Spiels. Dominik Kollmann brachte die Heimmannschaft - nach einem Konter - mit 1:0 in Führung. Der Jubel der heimischen Fans war groß, doch die Freude sollte nicht lange währen. Nur sechs Minuten später erzielte Roman Bezjak, nach einer schönen Kombination mit seinen Teamkollegen den Ausgleichstreffer für die Auswärtself und stellte auf 1:1.

In den folgenden Minuten drängte USV Wies weiter nach vorne, zelebrierte totales Angriffspressing. Diese Taktik wurde belohnt - Wies ging durch einen Doppelschlag von Tilen Pecnik (28.) und Miha Vidmar (31.) mit 1:3 in Front. und nutzte einen Abwehrfehler der Heimmannschaft eiskalt aus. Der UFC Söding gab sich jedoch nicht geschlagen zeigte Kämpferherz und verkürzte in der 36. Minute erneut durch Kollmann auf 2:3. Die Partie blieb spannend, und die Fans beider Teams waren in Ekstase und feuerten ihre Mannschaften lautstark an. Mit diesem knappen Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Spannende Aufholjagd und dominantes Ende

Nach der Pause setzte USV Wies jedoch erneut ein Zeichen. In der 50. Minute traf David Kasnik aus einem Freistoß. Neuer Spielstand: 2:4. Die Gastgeber gaben sich noch immer nicht geschlagen und versuchte weiterhin, den Rückstand zu verkürzen, doch die Gäste standen defensiv sicher und ließen kaum Chancen zu.

Die Schlussphase des Spiels wurde dann von USV Wies dominiert. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit zeigte die Fasvald-Elf ihre Klasse und erzielte zwei weitere Tore. Bezjak (90.) und Pecnik (93.) schnürten je einen Doppelpack und machten das halbe Dutzend voll. Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den klaren Sieg für USV Wies. Die Heimmannschaft zeigte zwar großen Einsatz, musste sich aber letztendlich der Überlegenheit der Gäste geschlagen geben.

Stimmen zum Spiel:

Domen Fasvald, Trainer Wies:

"Unser Matchplan ist aufgegangen. Wir wussten, dass es in Söding sehr schwer wird. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und war sehr konzentriert. Das war der Schlüssel zum Sieg."

Michael Aigner, DKB GmbH:

"So stelle ich mir Fußball vor. Agressiv, mit viel Ballsicherheit und absolutem Drang zum Tor. Die gute Mischung aus Alt und Jung im Team zeigt Früchte. Gratulation an Sportdirektor Andreas Rabensteiner für die Zusammenstellung der Mannschaft."

Unterliga West: UFC Söding : USV Wies - 2:6 (2:3)

92 Tilen Pecnik 2:6

90 Roman Bezjak 2:5

50 David Kasnik 2:4

37 Dominik Kollmann 2:3

31 Miha Vidmar 1:3

28 Tilen Pecnik 1:2

20 Roman Bezjak 1:1

13 Dominik Kollmann 1:0

by René Dretnik

Fotos: DKB GmbH - Die Karrierebegleiter

Details

