Bad Schwanberg-Coach Grubisic nach dem Sieg gegen Ligist: "Wir haben durch Einsatz, Kombinatorik und alle Fußballelemente gewonnen!"

Details Samstag, 24. August 2024 23:04

In einem spannenden Duell der Unterliga West setzte sich der SV Bad Schwanberg auswärts mit 3:1 gegen den FC Ligist durch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und drehten das Spiel nach einem frühen Rückstand. Der FC Ligist begann stark, konnte jedoch die Führung nicht behaupten und musste sich schließlich geschlagen geben.

Der SV Bad Schwanberg kämpft sich gegen den FC Ligist zurück und holt den Auswärtsdreier

FC Ligist startet stark

Nach anfänglichem Hin und Her gelang dem FC Ligist nach 19 Minuten der erste Treffer. Matthias Repic brachte die Gastgeber in Führung, nachdem er einen sehenswerten Angriff erfolgreich abschloss. Ein Pass von Andreas Ritz in den Strafraum wurde von David Herrmann per Kopf verlängert und Repic nutzte die Chance, um den Ball ins Netz zu befördern.

Tor, Toor, Tooor für FC HG Haustechnik Ligist I zum 1:0!! Ja bistu! Ritz schnalzt das Gemüse in den 16er, Hermanovic verlängert per Schädelwumme und Repi knallt den Ball zwischen das Gestänge! Spitzer_vom_SchilcherSpritzer, Ticker-Reporter

Der SV Bad Schwanberg ließ sich jedoch nicht beeindrucken und drängte auf den Ausgleich. In der 32. Minute war es dann soweit: Sebastian Weichhart traf zum 1:1. Eine Flanke führte zunächst zu einem Kopfball, der an den Pfosten ging, doch Weichhart setzte nach und stocherte den Ball ins Tor.

Nur elf Minuten später, kurz vor der Halbzeitpause, ging der SV Bad Schwanberg in Führung. Eine Flanke von der linken Seite fand den Kopf von Matevz Struc, der den Ball geschickt über den Ligister Keeper Markus Freissler hob. Mit diesem Treffer zum 1:2 verabschiedeten sich die Teams in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Der zweite Abschnitt begann genauso intensiv wie der erste. Der FC Ligist versuchte, den Rückstand aufzuholen, doch die Abwehr der Gäste stand sicher. In der 53. Minute machte Nardi Lazaric den Sack zu. Nach einem präzisen Schuss aus 25 Metern traf er ins Kreuzeck und erhöhte auf 1:3 für den Gast.

Der FC Ligist bemühte sich weiterhin, den Anschluss zu finden, aber die Gäste ließen nichts mehr anbrennen. Die restliche Spielzeit verstrich ohne weitere Tore, und der SV Bad Schwanberg konnte den Auswärtssieg feiern.

Mit diesem Ergebnis setzte sich der SV Bad Schwanberg in der Tabelle weiter nach oben und zeigte, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der FC Ligist hingegen wird versuchen, in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln und die Niederlage schnell hinter sich zu lassen.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Trainer FC Ligist:

"Wir haben leider über weite Strecken des Spiels diese Dinge, welche unser Spiel grundsätzlich ausmachen, nicht auf den Platz gebracht! Ich kenne meine Mannschaft jedoch mittlerweile so gut, dass ich absolut davon überzeugt bin, kommende Woche die einzig richtige Reaktion darauf zu sehen!"

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Das war ein verdienter Sieg auf einem schweren Boden. Nach einer guten Anfangsphase von Ligist sind wir nach dem 1:0 für die Gegner zurückgekommen. Wir haben am Ende durch Einsatz, Kombinatorik und alle Fußballelemente gewonnen."

Unterliga West: FC Ligist : Bad Schwanberg - 1:3 (1:2)

53 Nardi Lazaric 1:3

43 Matevz Struc 1:2

32 Sebastian Weichhart 1:1

19 Matthias Repic 1:0

by René Dretnik

Foto: SV Bad Schwanberg/Facebook

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.