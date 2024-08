Später Treffer bringt den Sieg: SV Lannach bezwingt ATUS Bärnbach knapp

Details Sonntag, 25. August 2024 17:18

In einem hart umkämpften Spiel bei großer Hitze konnte sich SV Lannach mit einem späten Treffer gegen ATUS Bärnbach durchsetzen. Die Partie blieb lange torlos, bevor Michael Pressl in der 87. Minute viel Übersicht bewies und seinem Team den zweiten Sieg im zweiten Spiel bescherte.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit hoher Intensität, in den ersten 25 Minuten passierte aber relativ wenig - dies war jedoch sicher der großen Hitze geschuldet. Nach der vom Schiedsrichter verordneten Trinkpause kamen die Gäste dann gleich zu zwei guten Möglichkeiten.

Zuerst hatte Elias Goldmann (35. Minute) die erste große Chance des Spiels, konnte diese jedoch nicht nutzen. Nur eine Minute später vergab auch Michael Pressl eine vielversprechende Gelegenheit. Den Hausherren wurde in der 38. Minute ein Elfmeter zugesprochen, dieser wurde aber von Lannach-Goalie Patrick Laibacher pariert - es blieb beim 0:0. Nur eine Minute später brannte es wieder lichterloh im Strafraum der Lannacher, aber die Hausherren brachten den Ball nicht im Gehäuse unter. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Der Schiedsrichter verletzte sich und ein Ersatzmann musste fertigpfeifen

Die zweite Halbzeit begann mit einer Verzögerung, da sich Schiedsrichter Herbert Klamminger in der Pause verletzt hatte. Ein Ersatz wurde aber schnell gefunden - Patrick Strini sprang ein und pfiff die Begegnung zu Ende. Erst nach 15 Minuten Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden.

Das Spiel plätscherte weiterhin vor sich hin. In den letzten Minuten des Spiels erhöhte dann der SV Lannach den Druck auf die Defensive von ATUS Bärnbach. Schließlich war es Michael Pressl, der in der 87. Minute das erlösende Tor für SV Lannach erzielte. Nach einem tiefen Pass von Julian Kaiser nahm der Torschütze den Ball mit der Brust an, ließ ihn einmal aufklatschen und schlenzte ihn dann ins lange Eck. Ein sehr schöner Treffer!

Das war es dann auch schon gewesen, dieser eine Treffer machte den den Unterschied aus und brachte der Truppe von Sturm-Legende Hannes Reinmayr drei wichtige Punkte ein. Absteiger Bärnbach ist scheinbar noch nicht in der Liga angekommen, die Elf von Trainer bleibt auch im zweiten Spiel ohne Punkt.

Stimme zum Spiel:

Hannes Reinmayr, Trainer Lannach:

"Es war ein verdienter Sieg. Der Gegner hat einen Elfmeter erhalten, der eigentlich keiner war. Wir haben über 90 Minuten das Spiel dominiert. Es war kein schönes Spiel, aber ein effektives Spiel von uns."

Unterliga West: Bärnbach : SV Lannach - 0:1 (0:0)

87 Michael Pressl 0:1

by René Dretnik

Fotos: SV Lannach/Facebook

