Danijel Prskalo trifft doppelt und der SC Bad Gams gewinnt gegen den USV Ragnitz

Mit nur 13 (!) Mann trat der USV Ragnitz gegen den SC Bad Gams am. Die Gäste verkauften sich anfangs teuer. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams je ein Tor erzielten, drehte Bad Gams in der zweiten Halbzeit auf und sicherte sich mit einer starken Leistung den Sieg. Besonders Danijel Prskalo und Maximilian Wagner glänzten mit ihren Treffern.

Der SC hagebau Wallner Bad Gams dreht in Hälfte Zwei auf und holt sich die drei Punkte

Ausgeglichener Beginn: Ragnitz geht sogar in Führung

Aufgrund vieler Verletzter musste der USV Ragnitz mit einigen Veränderungen in Bad Gams antreten. Innenverteidiger Marko Kramberger musste als Mittelfeldspieler aushelfen und auf der Ersatzbank nahmen gerade einmal zwei Spieler Platz. Dennoch begannen die Gäste stark und gingen auch in Führung. Nach einem weiten Ausschuß von Ragnitz-Keeper Fabian Insupp trickste Goran Proykov zwei Verteidiger im Kopfballduell um den aufspringenden Ball gekonnt aus, lupfte den Ball nahezu im Fallen über den herauseilenden Heimkeeper Luis Moser hinweg und die Kugel setzte sich haargenau ins rechte obere Kreuzeck (33.).

Doch die Gastgeber ließen sich nicht beeindrucken und kämpften sich noch vor der Halbzeit zurück ins Spiel. Nach einer Flanke von halbrechts erwischte Danijel Prskalo den Ball vor dem herauslaufenden Ragnitzer Schlussmann und köpfte ihn in die Maschen (39.) Mit dem 1:1 gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Danijel Prskalo (links) erzielte zwei Treffer

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. In der 46. Minute kombinierten sich die Ragnitzer durch, Martin Prattl passte den Ball in den Rückraum und Kapitän Kramberger zog sofort ab. Der Heimkeeper konnte sich den Ball nur noch selbst in das Tor wehren. Neuer Spielstand: 1:2. Die Gäste wähnten sich nun im Vorteil und hofften, diesen Vorsprung ausbauen zu können.

Doch die Gastgeber vom SC Bad Gams zeigten eine beeindruckende Moral und kämpften sich erneut zurück. In der 56. Minute war es Andreas Ehmann, der einen Freistoß aus etwa 25 Meter flach an der Mauer vorbeibrachte und den Ausgleich erzielte.

Der SC Bad Gams ließ nicht locker und drehte das Spiel in der 69. Minute endgültig zu seinen Gunsten. Wieder war es Prskalo, der aus der Distanz abzog - der Ball klatschte halbhoch an die rechte Innenstange, von dort an die linke Stange und sprang danach hinter die Torlinie zum 3:2. Prskalo war an diesem Tag einer der auffälligsten Akteure und belohnte sich und seine Mannschaft mit einem Doppelpack.

Andreas Ehmann zirkelte einen Freistoß bei der Mauer vorbei und traf zum 2:2

Die Entscheidung fiel schließlich in der 75. Minute, als Maximilian Wagner den vierten Treffer für den SC Bad Gams erzielte. Die Heimischen tankten sich über links durch, und den bis zur zweiten Torstange durchrutschenden, flach aufgelegten Ball, zirkelte Wagner ins linke Eck. Damit stand es 4:2 für die Gastgeber. Jetzt war der Ofen bei den Ragnitzern abgeschaltet, die Herdplatte saukalt, und die Kraft und Konzentration dahin. Die Gäste konnten in den letzten Minuten nur mehr dabei zusehen, wie der Sieger feierte.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 4:2-Sieg für den SC Bad Gams. Die Mannschaft zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und konnte die drei Punkte in Bad Gams behalten.

Stimme zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Schriftführer Ragnitz:

"Abermals waren wir Ragnitzer im Match durchaus ebenbürtig dabei, doch ab der 60. Minute sowie auch infolge des Nachlassens von Kraft und Konzentration in Verbindung mit vermeidbaren Treffern war auch heute gegen eine keinesfalls - man verzeihe mir diese kühne Einschätzung - überragende Truppe aus Bad Gams letztendlich nichts zu holen. Unsere Kicker haben sich abermals die Butter selbst vom Brot genommen. Schade, daran muß vehement gearbeitet werden."







by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

