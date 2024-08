Spannung und Drama: USV Hengsberg und SV Flavia Solva trennen sich unentschieden

Details Montag, 26. August 2024 21:23

Das Schlagerspiel der Unterliga West (STMK) fand am Sonntag vormittag im Hengiststadion in Hengsberg statt. Der USV Hengsberg empfing den SV Flavia Solva zum Tanz. Beide Mannschaften zeigten vollen Einsatz und sorgten für ein spannendes 1:1-Unentschieden. Die Zuschauer erlebten eine intensive Partie mit viel Kampfgeist und einer heißen Schlussphase, die keine Wünsche offen ließ.

Emir Dautovic (hier noch im Dress seines Ex-Klubs) traf zum 0:1

Früher Schock für Hengsberg

Die Begegnung startete turbulent, als SV Flavia Solva bereits in der zweiten Minute in Führung ging. Emir Dautovic erzielte das Tor für die Gäste, indem er nach einer Flanke beeindruckend hochstieg und den Ball gekonnt ins Netz köpfte. Ein früher Rückschlag für die Gastgeber, die sich jedoch nicht entmutigen ließen.

USV Hengsberg zeigte eine entschlossene Reaktion und kämpfte sich langsam ins Spiel zurück. In der 18. Minute gelang Rene Mihelic der Ausgleichstreffer für die Heimmannschaft. Nach einem wunderschönen Assist von Gabriel Rode konnte Mihelic den Ball im Tor von SV Flavia Solva versenken. Die Hengsberger Fans jubelten, und das Spiel war wieder offen.

Eine Rangelei im Strafraum der Hengsberger in der 39. Minute sorgte für Unruhe, bevor es zum Eckstoß kam. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es noch einen Elfmeteralarm für USV Hengsberg, doch das Spiel ging weiter, und Ivan Mihajlevic versuchte es aus spitzem Winkel. Sein Schuss wurde jedoch gut pariert. Mit einem Stand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Michael Wallner (einst noch im Dress des Hengsberger Partnervereins SV Lebring) vergab eine Großchance

Hitzige zweite Halbzeit ohne Sieger

Die zweite Halbzeit begann mit einer spektakulären Einlage. Rode versuchte es in der 49. Minute mit einem Fernschuss von der Mittellinie, verfehlte das Ziel jedoch um einige Meter. In der 55. Minute verpasste Michael Wallner eine gute Möglichkeit, nachdem er von Nico Zürngast schön in Szene gesetzt worden war.

Die Begegnung wurde zunehmend körperbetonter und ruppiger. In den letzten Minuten der Partie versuchte USV Hengsberg noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. In der 90. Minute bekamen sie nochmals einen Eckstoß, doch das letzte Aufbäumen blieb unbelohnt. Mit dem Schlusspfiff in der 94. Minute endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die zweite Halbzeit war geprägt von viel Einsatz, doch es gelang keiner Mannschaft, das entscheidende Tor zu erzielen.

Stimmen zum Spiel:

Emir Dautovic, Torschütze Flavia:

"In erster Linie war das Unentschieden für beide Mannschaften gerecht. Aufgrund der Platzverhältnisse und der großen Hitze war es ein sehr schwieriges Spiel, das beiden Mannschaften alles abverlangt hat. Solche Spiele entscheiden die Zweikämpfe, hier waren beide Teams gleichauf. Auch deshalb passt das Ergebnis. Hengsberg hat auf allen Positionen gute Spieler, das haben wir gewusst und deshalb besonders genau verteidigt."

Unterliga West: Hengsberg : Flavia Solva - 1:1 (1:1)

18 Rene Mihelic 1:1

2 Emir Dautovic 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.