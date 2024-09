Hengsbergs Friess nach dem 0:0 gegen Wies: "Das war für unsere Ansprüche im Großen und Ganzen zuwenig!"

Details Samstag, 31. August 2024 17:02

Das Duell der beiden Titelfavoriten endet torlos. In einem hochklassigen Spiel trennten sich der USV Wundara Wies und der USV Kötz-Haus Hengsberg mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb der Ball am Ende 95 Minuten lang unberührt von den Netzen. Für Hengsberg war dies nun bereits das zweite Unentschieden in Serie - für Hengsberger Ansprüche zu wenig.

Robin Stiegler glänzte mit Paraden

Hengsberg kontrolliert die Partie - allerdings nur bis zum 16er

Bereits in der dritten Minute hatte der USV Wies die erste große Möglichkeit des Spiels. Thomas Koch kam in eine gute Schussposition, nachdem Torhüter Robin Stiegler von den Gästen zögerte, sein Tor zu verlassen. Der Abschluss konnte jedoch noch rechtzeitig ins Aus geklärt werden, und die Partie blieb torlos.

Nur fünf Minuten später hatten die Gäste aus Hengsberg ihre erste Gelegenheit. Lukas Ratschnig versuchte sein Glück vom Fünfereck, verfehlte jedoch das Tor und schoss den Ball ins Seitenout. Hengsberg hatte Schwierigkeiten, in den Anfangsminuten der Partie den nötigen Druck aufzubauen.

In der 13. Minute zeigte Hengsberg wieder Präsenz im gegnerischen Strafraum. Gabriel Rode köpfte den Ball jedoch deutlich am Tor vorbei und konnte die Führung nicht erzielen. Auf der anderen Seite war Wies weiterhin bemüht, das Spiel zu dominieren und sich Chancen zu erarbeiten.

Wies verpasst die Führung

In der 28. Minute bot sich Wies erneut eine gute Gelegenheit. Jakob Rumpf konnte jedoch nicht zum Abschluss kommen, da der Hengsberger Mittelfeldspieler Marco Krammer die Situation entschärfte. Die Chancen häuften sich für Wies, doch es fehlte an der nötigen Effizienz vor dem Tor.

Vier Minuten später, in der 32. Minute, war es der Wieser Midha Vidmar, der eine weitere Möglichkeit hatte. Stiegler im Tor von Hengsberg konnte jedoch gerade noch mit der Hand eingreifen und den Ball abwehren. Die Heimmannschaft machte weiterhin Druck und wollte unbedingt die Führung erzielen.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Minute, setzte sich Roman Bezjak auf der linken Seite durch und zog aus kurzer Distanz ab. Auch dieser Schuss konnte von Stiegler pariert werden. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeit.

Zweite Halbzeit mit leichten Vorteilen für die Gastgeber

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Wies war weiterhin die aktivere Mannschaft und hatte in der 68. Minute eine weitere Möglichkeit, als Koch mit seinem linken Fuß abzog. Der Schuss verfehlte jedoch das Ziel, so konnten die Hengsberger durchatmen.

Aufgrund des Spielverlaufs zeichnete sich immer mehr ab, dass beide Mannschaften mit einem Punkt zufrieden sein mussten. Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute endete das Spiel schließlich 0:0. Beide Teams hatten ihre Chancen, doch am Ende reichte es für keinen Treffer. Die Zuschauer bekamen zwar keine Tore zu sehen, jedoch ein intensives und kampfbetontes Spiel, das bis zur letzten Minute auf hohem Niveau blieb.

Stimmen zum Spiel:

Michael Aigner, DKB - Die Karrierebegleiter:

"Man konnte bereits von Beginn an sehen, dass hier zwei sehr starke Mannschaften am Werk waren. Aufgrund der defensiven Leistung beider Teams waren Chancen Mangelware, trotzdem hätten wir in der ersten Halbzeit das eine oder andere Tor erzielen können. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel - beide Mannschaften kämpfen um jeden Ball. Leider hat der Schuss von Thomas Koch das Tor nur knapp verfehlt, das hätte vermutlich zur Entscheidung geführt. Hengsberg war auch immer gefährlich aber unsere Abwehrbollwerk hat gehalten. Alles in allem war es ein tolles Unterligaspiel auf sehr hohem Niveau und Werbung für den Amateurfußball. Ich gratuliere dem USV Wundara Wies zu dieser tollen Leistung gegen einen Aufstiegskandiaten!"

Thomas Friess, sportlicher Leiter Hengsberg:

"Wir hatten das Spiel phasenweise unter Kontrolle, allerdings konnten wir uns keine wirklichen Chancen erspielen. Das war für unsere Ansprüche im Großen und Ganzen zuwenig. Wir schießen eindeutig zu wenig Tore! Gegen Bad Schwanberg müssen jetzt drei Punkte her."

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

