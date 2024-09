Leistungsgerechtes Unentschieden: SV Grapos Lannach und TuS Groß St. Florian trennen sich 1:1

Details Samstag, 31. August 2024 17:23

In einer rassigen Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten trafen SV Grapos Lannach und TuS Groß St. Florian aufeinander. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Mannschaften beeindruckende Leistungen zeigten. Der Spielverlauf bot zahlreiche spannende Momente und ließ die Zuschauer bis zur letzten Minute mitfiebern.

Frühe Führung für Groß St. Florian

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und einer guten Möglichkeit für die Hausherren. Michael Pressl, der auch in den vorherigen Spielen bereits getroffen hatte, versuchte sein Glück mit einem Schuss aus spitzem Winkel, der jedoch knapp am langen Eck vorbeiging. In der 26. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Nach einem Eckball von TuS Groß St. Florian verpatzten drei Spieler den Ball - Moritz Bauer konnte den Ball nach einem Gestocher im Netz versenken.

In den darauffolgenden Minuten waren die Gäste das dominierende Team. Die Florianer kontrollierten das Spiel und kamen noch zu guten Möglichkeiten. In der 37. Minute sorgte ein sensationeller Einsatz des Lannacher Torwarts Patrick Laibacher dafür, dass die Gäste ihre Führung nicht weiter ausbauen konnten. Kurz vor der Halbzeitpause blieb es spannend, als Lannach mehrfach am letzten Pass scheiterte, der die Situation hätte ändern können.

Lannach drückt auf den Ausgleich

Die zweite Halbzeit startete mit einem hochmotivierten SV Grapos Lannach, das klar die Wende suchte und auch die Kontrolle übernahm. In der 51. Minute jubelten die Lannacher Fans. Pressl, stand nach mehreren Abprallern im Strafraum goldrichtig und beförderte den Ball mit dem Vollspann ins lange Eck. Der Ausgleich brachte Lannach zurück ins Spiel, und sie setzten ihren Druck fort.

In den folgenden Minuten zeigte sich das Team besonders aktiv. Matej Filipovic probierte es mit einem Freistoß aus gut 25 Metern, der allerdings ins Fangnetz ging. Lannach blieb weiterhin gefährlich, konnte jedoch die Chancen nicht in Tore ummünzen. In der 84. Minute köpfte Daniel Schmölzer nach einem Freistoß knapp daneben. Die Angriffe kamen im Minutentakt, und Elias Gollmann setzte mit einem kräftigen Schuss ein weiteres Zeichen.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Groß St. Florian beschränkte sich überwiegend auf Konter und kam auch noch zu einer dicken Chance. In der 89. Minute kam es nach einer Ecke von Lannach zu Abstimmungsproblemen in der Hintermannschaft der Gäste. Valentin Temmel von Groß St. Florian lief alleine auf den Torwart zu, wurde aber in letzter Sekunde von der Lannacher Jonathan Brosch eingeholt und zur Ecke abgedrängt. Dies blieb die letzte große Chance des Spiels.

Schließlich endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten ihre Momente, doch es fehlte die nötige Konsequenz, um den Sieg für sich zu verbuchen. Die Zuschauer verabschiedeten sich mit gemischten Gefühlen aus dem Stadion, gespannt, wie sich die Teams in den kommenden Spielen schlagen werden.

Stimmen zum Spiel:

Hannes Reinmayr, Trainer Lannach:

"Erste Halbzeit waren die Gegner besser, in der zweiten Hälfte wir. Somit ist das leistungsgerechte Unentschieden in Ordnung."

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"In der ersten Halbzeit dominierten wir das Spiel, in der zweiten Halbzeit war Lannach am Drücker. Hätten wir die drei bis vier Großchancen in der ersten Halbzeit in einen Zwei-Tore-Vorsprung umgemünzt, hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen. So hätte es in zweiten Halbzeit aber auch gerne in die andere Richtung gehen können. Wir nehmen den Punkt mit und sind vor allem auf die ersten 45 Minuten stolz."

Unterliga West: SV Lannach : Groß St. Florian - 1:1 (0:1)

51 Michael Pressl 1:1

26 Moritz Bauer 0:1

by René Dretnik

Fotos: SV Lannach

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.