SV Bad Schwanberg dominiert Söding in torreichem Duell

In einem Spiel der 3. Runde der Unterliga West setzte sich der SV Bad Schwanberg mit 5:2 gegen UFC Söding durch. Die Heimmannschaft, die bereits mit zwei Siegen von der Tabellenspitze lacht, bestätigte ihre starke Form, während die Gäste aus Söding weiterhin auf ihre ersten Punkte der Saison warten.

Viele Chancen und drei Tore in Halbzeit eins

Von Beginn an zeigte sich, dass beide Mannschaften kein Herantasten suchten, sondern direkt in die Offensive gingen. Bereits in der 6. Minute setzte Bad Schwanberg ein erstes Ausrufezeichen, als Sebastian Weichhart mit einem Traumpass Nardi Lazaric in Szene setzte, doch UFC-Torhüter Albert Ferk konnte den Ball klären. Die Gäste kamen ihrerseits zu Chancen, wie in der 10. Minute, als ein Flankenversuch von Dominik Kollmann zur Ecke geklärt wurde. In der 19. Minute hatten die Södinger eine große Möglichkeit, als Florian Kollmann den Ball an die Stange schoss.

Die Heimmannschaft nutzte schließlich eine ihrer Chancen in der 26. Minute, als Ronaldo Rengel aus 35 Metern abzog und den Ball unten rechts in die Maschen zirkeln konnte. In der 44. Minute verwandelte Elias Veit souverän einen Elfmeter zum 2:0, nachdem Adel Hachhoud im Strafraum gelegt wurde. Doch noch vor der Halbzeit konnten die Gäste den Anschluss herstellen, als Dominik Kollmann eine gute Kombination seiner Mannschaft nutzte und Daniel Kinzer im Tor der Schwanberger keine Chance ließ.

Schwanberger Dominanz in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer Druckphase der Södinger, die in der 54. Minute belohnt wurde. Ein langer Ball über das Mittelfeld ermöglichte es Dominik Kollmann, alleine auf das Tor zuzulaufen und den 2:2-Ausgleich zu erzielen. Die Gäste drückten weiter, konnten jedoch die Führung nicht übernehmen.

In der 82. Minute stellte der SV die Weichen auf Sieg, als Sebastian Weichhart mit einem Linksschuss nach Vorlage von Jan Elsnik das 3:2 erzielte. Der Druck der Schwanberger hielt an, und nur fünf Minuten später erhöhte Markus Resch nach einem Eckball auf 4:2. In den Schlussminuten eskalierte die Partie ein wenig, als die Gäste gleich zwei Gelb-Rote Karten hinnehmen mussten. Sowohl Christian Schmölzer als auch Bastian Holzer mussten den Platz vorzeitig verlassen.

Den Schlusspunkt setzte Nico Ninaus in der 90. Minute, der nach einer Flanke von Simon Krasser einen Verteidiger stehen ließ und zum 5:2-Endstand einschoss. Der Schiedsrichter beendete kurz darauf das Spiel, das die Schwanberger souverän für sich entschieden. Der SV Bad Schwanberg bleibt damit weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle an, während der UFC Söding weiter auf den ersten Punktgewinn warten muss.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl (4375 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.