Schriftführer Franz Tappler nach der Ragnitzer Niederlage gegen Ligist: "Wir suchen noch den Schlüssel, der zum Erfolg führt!"

Details Montag, 02. September 2024 20:32

In einer wahren Hitzeschlacht setzte sich der FC Ligist auswärts knapp mit 2:1 gegen den USV Ragnitz durch. Nach einer spannenden ersten Halbzeit, in der die Gäste in Führung gingen, konnte Ragnitz kurz nach der Pause ausgleichen. Doch die Freude währte nicht lange, denn der FC Ligist erzielte kurz darauf den Siegtreffer. Am Ende behielten die Gäste die Oberhand und sicherten sich drei wichtige Punkte in der dritten Runde der Saison.

Erste Halbzeit: Führung für die Gäste

Nicht nur am Feld war es sehr heiß - auch den Ragnitzer Zusehern standen bereits in der fünften Minute die Schweissperlen auf der Stirn. Anej Vrsic setzte die Kugel aus fünf Metern über das Tor - das wäre es gewesen - die erstmalige Führung der Ragnitzer in der heurigen Saison. Nach einer intensiven Anfangsphase gelang es dem FC Ligist, die erste gefährliche Torchance zu kreieren.

Nach einer Flanke von rechts brachte David Hermann den FC Ligist nach einem Gestocher in Führung. Der Torhüter des USV Ragnitz, Fabian Insupp, war chancenlos. Mit diesem Treffer zum 1:0 für Ligist wurde die Partie etwas einseitiger, da die Gäste fortan mehr Selbstvertrauen ausstrahlten.

Die restliche Spielzeit in Durchgang Eins plätscherte so vor sich hin. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim knappen Vorsprung der Gäste. Trotz einiger Bemühungen des USV Ragnitz konnten sie den Ausgleich nicht mehr vor der Pause erzielen.

Zweite Halbzeit: Ausgleich und Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Ligist mit neuem Elan aus der Kabine und wurden dominanter und auch stärker. Die Hausherren wehrten sich mit großem Einsatz - dieser wurde in der 50. Minute auch belohnt.. Kapitän Marko Kramberger zog von halblinks flach in Richtung rechter Torstange ab, sodass der Ball unmittelbar neben der rechten Innenstange zum 1:1 Ausgleich einschlug.

Die Freude der Heimmannschaft über den Ausgleich währte jedoch nur kurz. Nur zwei Minuten später schlug der FC Ligist erneut zu. Luca Starchl nutzte einen Moment der Unordnung in der Abwehr des USV Ragnitz und stellte mit einem Kopfballtor den alten Abstand wieder her. Mit dem Treffer zum 2:1 brachte er seine Mannschaft wieder in Führung und sorgte für frustriertes Stirnrunzeln bei den Gastgebern.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte der USV Ragnitz alles, um erneut den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des FC Ligist stand weiterhin sicher und verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft. Die Gäste konzentrierten sich nun darauf, das Ergebnis über die Zeit zu bringen und ließen kaum noch gefährliche Situationen zu - einzige Ausnahme bildete einer elferverdächtige Szene im Strafraum der Gäste.

Hitzige Szenen bei heissen Temperaturen

Als der Schlusspfiff ertönte, war der Jubel bei den Gästen groß. Der FC Ligist sicherte sich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den verdienten Auswärtssieg und fügte dem USV Ragnitz eine bittere Heimniederlage zu. Die Mannschaft von Ligist zeigte sich in den entscheidenden Momenten abgeklärter und effizienter, was letztlich den Unterschied ausmachte.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für den FC Ligist, der damit drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen konnte. Der USV Ragnitz hingegen muss die Niederlage schnell verdauen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Stimmen zum Spiel:

Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Auch diesmal reichte der ganze Einsatz unseres phasenweise etwas zu naiv agierenden Teams leider noch immer nicht, um gegen einen ebenfalls ambitionierten Gegner zu bestehen. Dennoch, nur in einer forcierten Trainingsleistung liegt der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Schlüssel muß allerdings erst noch gefunden werden."

Jürgen Hiden, Trainer Ligist:

"Meine Mannschaft hat es sehr gut verstanden, die aufgrund der Platzverhältnisse für uns doch ungewohnt gewählte Spielanlage umzusetzen! Wir haben die entscheidenden Duelle gewonnen, das Spiel damit dominiert und verdient den ersten Sieg der Saison geholt!"

Unterliga West: Ragnitz : FC Ligist - 1:2 (0:1)

52 Luca Starchl 1:2

50 Marko Kramberger 1:1

28 David Hermann 0:1

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler

