Derbysieg: SV Flavia Solva triumphiert mit 3:0 gegen SV Gralla und bleibt weiterhin ungeschlagen

Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die 350 Besucher beim Derby zwischen dem SV Flavia Solva und dem SV Pichler Bau RB Gralla. Nachdem beide Mannschaften in der ersten Halbzeit torlos blieben, dominierte Flavia Solva in der zweiten Hälfte und sicherte sich durch drei Tore einen verdienten 3:0-Sieg. Die Fans waren aus dem Häuschen und im Römerstadion wurde dieser Derbysieg noch lange gefeiert.

Torlose erste Halbzeit

Die Begegnung zwischen SV Flavia Solva und SV Gralla startete voller Erwartungen. Schon in der Anfangsphase versuchten beide Mannschaften, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Die erste signifikante Aktion ereignete sich in der 36. Minute, als ein Spieler von Flavia Solva im Strafraum gefoult wurde. Trotz des heftigen Protestes der Heim-Mannschaft entschied der Schiedsrichter auf Abstoß, was eine große Chance für Flavia Solva vereitelte.

Die Temperaturen waren hoch, und so wurde in der 29. Minute eine Trinkpause eingelegt, um den Spielern eine kurze Erholung zu ermöglichen. Bis zum Halbzeitpfiff blieb das Spiel intensiv, doch keine der beiden Mannschaften konnte sich einen Vorteil verschaffen. Die erste Halbzeit endete somit torlos, und die Zuschauer warteten gespannt auf die Ereignisse in der zweiten Hälfte.

Flavia Solva setzt sich durch

Nach der Pause war klar, dass eine der Mannschaften das Spiel in die Hand nehmen musste, um als Sieger vom Platz zu gehen. Dies gelang schließlich dem SV Flavia Solva. In der 59. Minute erzielte Zan Nikolic das lang ersehnte erste Tor für die Heim-Mannschaft, was das Spielgeschehen entscheidend veränderte. Der Treffer brachte neuen Schwung und erhöhte das Selbstvertrauen der Flavianer.

Kurz vor Schluss machten die Römer dann den Sack zu. Ivan Grabovac traf in der 80. Minute zum 2:0, was den Druck auf die Gäste aus Gralla weiter erhöhte. Die Gäste fanden keinen Weg mehr zurück ins Spiel und konnten dem Angriffsdruck von Flavia Solva kaum noch standhalten.

Ivan Grabovac sorgte für die Vorentscheidung

In den Schlussminuten des Spiels setzte Flavia Solva noch einen drauf. Fabio Schantl traf in der 90. Minute zum 3:0 und besiegelte damit den Endstand. Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete ein spannendes Spiel, das trotz der torlosen ersten Halbzeit letztendlich mit vielen Höhepunkten aufwartete.

Der SV Flavia Solva sicherte sich mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Gralla drei wichtige Punkte und untermauerte damit seine Ambitionen in der Unterliga West. Mit diesem klaren Sieg konnte sich die Römer an den zweiten Platz der Tabelle setzen, wogegen der SV Gralla am vorletzer Stelle noch immer punktelos rangiert.

Stimme zum Spiel:

Guido Jaklitsch, Obmann Flavia:

"Ein Derbysieg ist immer etwas ganz Besonderes. Obwohl die Platzverhältnisse sehr schwierig waren, haben die Jungs vorallem in der zweiten Halbzeit ihre Sache sehr gut gemacht. Wir sind jetzt nach drei Runden ungeschlagen, die harte Arbeit trägt Früchte. Ich gratuliere unserem Trainerteam und der Mannschaft."

Unterliga West: Flavia Solva : Gralla - 3:0 (0:0)

92 Fabio Schantl 3:0

80 Ivan Grabovac 2:0

59 Zan Nikolic 1:0

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und SV Flavia Solva

