Torfestival in Gralla: ATUS Bärnbach deklassiert den SV Gralla mit 7:2

Im Duell der beiden sieglosen Teams setzte der ATUS Bärnbach ein Ausrufezeichen. Die Truppe von Markus Edler zelebrierte beim SV Pichler Bau Gralla ein Torfestival und setzte sich mit einem beeindruckenden 7:2-Auswärtssieg durch. Michael Murg traf dreimal und Alexander Laschat netzte doppelt ein. treffsichere Schützen hervortaten.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Bereits in der 19. Minute gelang ATUS Bärnbach der erste Treffer des Abends. Michael Murg verwandelte eine Vorlage und sorgte für das 1:0 zugunsten der Gäste. Doch SV Gralla ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete nur zwei Minuten später. Jan Ljubec erzielte in der 21. Minute den Ausgleich zum 1:1 und brachte die heimischen Fans zum Jubeln.

Die Freude über den schnellen Ausgleich währte jedoch nicht lange. In der 33. Minute schlug erneut Alexander Laschat für ATUS Bärnbach zu und stellte auf 2:1. Nur zwei Minuten später war es wiederum Murg, der mit seinem zweiten Treffer des Spiels das Ergebnis auf 3:1 erhöhte. SV Gralla geriet zunehmend unter Druck und konnte der Offensive der Gäste wenig entgegensetzen.

Entscheidende Phase vor der Halbzeit

In der 45. Minute, unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, setzte Elias Amreich den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erhöhte auf 4:1 für ATUS Bärnbach. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Kabine, während SV Gralla sich für die zweite Hälfte etwas einfallen lassen musste.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich turbulent wie die erste endete. Laschat traf in der 66. Minute zum zweiten Mal an diesem Abend und stellte auf 5:1 für ATUS Bärnbach. Die Defensive von SV Gralla fand keine Mittel, um die Angriffswellen der Gäste zu stoppen.

Schlussoffensive der Gäste und späte Ergebniskosmetik

Das Torfestival von ATUS Bärnbach setzte sich auch in der Schlussphase fort. In der 77. Minute war es Murg, der seinen dritten Treffer des Spiels markierte und das Ergebnis auf 6:1 ausbaute. Doch damit nicht genug: Florian Moritz setzte in der 79. Minute noch einen drauf und traf zum 7:1 für die Gäste.

SV Gralla zeigte sich zwar bemüht, doch mehr als Ergebniskosmetik war nicht mehr drin. In der 90. Minute gelang Anton Riffel noch der Treffer zum 2:7-Endstand. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte den deutlichen Sieg für ATUS Bärnbach.

Mit diesem Erfolg festigt ATUS Bärnbach seine Position in der Tabelle der Unterliga West, während SV Gralla nach dieser deutlichen Niederlage in den kommenden Spielen dringend Punkte sammeln muss, um nicht weiter abzurutschen.

Stimme zum Spiel:

Markus Edler, Trainer Bärnbach:

"Die erste Halbzeit war lange ausgeglichen. Gralla hat in dieser Phase gut dagegen gehalten. Wir haben sehr viel richtig gemacht. Nach dem 1:2 sind wir in einen Flow gekommen. Wir haben den Gegner permanent in schwierige Situationen gebracht. Die Mannschaft hat sich für den Einsatz belohnt. Der Sieg war mehr als verdient. Hut ab vor den Gegner, sie haben bis zum Schluss nicht aufgesteckt und haben trotzdem weiter nach vor gespielt und sich nicht hinten versteckt. Wir sind jetzt endlich in der Liga angekommen. Denn immerhin sind wir eines der jüngsten Teams im laufenden Bewerb."

Unterliga West: Gralla : Bärnbach - 2:7 (1:4)

93 Anton Riffel 2:7

79 Florian Moritz 1:7

77 Michael Murg 1:6

66 Alexander Laschat 1:5

45 Elias Amreich 1:4

35 Michael Murg 1:3

33 Alexander Laschat 1:2

21 Jan Ljubec 1:1

19 Michael Murg 0:1

