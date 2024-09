Hamzic-Festspiele: Der UFC Söding besiegt USV Ragnitz mit 6:4

Details Samstag, 07. September 2024 08:20

Der UFC TEAM Strommer Söding holte gegen den USV Ragnitz den ersten Saisonsieg. Und was für einen! Die Mannen von Trainer Phillip Kager setzten sich mit 6:4 durch und boten den rund 120 Besuchern ein Torfestival. Bereits in der ersten Halbzeit legte der Gastgeber den Grundstein für den Sieg, als man sich eine 3:1-Führung erarbeitete. Mann des Tages war Hamza Hamzic - er traf dreimal.

Furioser Start für den UFC Söding

Der UFC TEAM Strommer Söding startete wie die Feuerwehr und und überrumpelten die Gäste. Das Heimteam ging schon in der ersten Minute in Führung. Hamza Hamzic war der Torschütze, der den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. Diese frühe Führung schien die Hausherren zu beflügeln, und nur zehn Minuten später legte Dominik Gollner mit einem weiteren Treffer zum 2:0 nach. Beide Treffer fielen aus der rechten Angriffsposition nach schnellen Vorstößen im Verbund mit einem Stanglpass zur linken Seite.

Der USV Ragnitz zeigte jedoch Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 20. Minute war es Domen Lah, der - nach Zuspiel von Marko Kramberger - den Anschlusstreffer für die Gäste erzielte und damit auf 2:1 verkürzte. Die Euphorie währte allerdings nur kurz, die Hausherren hatten mit den Ragnitzer eine Gaude, denn bereits acht Minuten später stellte Dominik Kollmann den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1 für UFC Söding. Auch dieser Treffer fand seinen Ursprung nach einem Angriff über die rechte Seite - die Achillesferse der Auswärtigen. Dies war auch der Halbzeitstand, und die Gastgeber gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Hamza Hamzic war nicht zu stoppen - er steuerte drei Treffer bei

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete – mit einem Tor für UFC Söding. Erneut war es Hamza Hamzic, der in der 48. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das 4:1 markierte. Keine Überraschung - auch dieses Tor fiel nach einem Vorstoß über rechts.Trotz des klaren Rückstands gab der USV Ragnitz nicht auf und kam in der 61. Minute durch Goran Proykov - als Assistgeber fungierte Jan Martin Prattl - wieder heran.

Doch UFC Söding zeigte an diesem Abend keine Gnade und legte postwendend nach. In der 68. Minute erzielte Hamzic seinen dritten Treffer des Spiels und baute die Führung auf 5:2 aus. Er trickste seinen Gegenspieler aus und versenkte die Kugel im Gehäuse. Nur vier Minuten später schlug Dominik Gollner erneut zu und sorgte mit seinem Tor zum 6:2 für die endgültige Entscheidung.

Zehn Treffer in einem Spiel - das sieht man auch nicht alle Tage

Die Gäste aus Ragnitz kämpften zwar bis zum Schluss weiter und wurden in der 75. Minute durch Anej Vrsic belohnt, der das 6:3 erzielte. In der 82. Minute wurde Proykov im Strafraum regelwidrig gelegt und verwertete den daraus resultierenden Elfmeter gleich selbst.Doch letztlich war das nur Ergebniskosmetik.

Nach 90 Minuten endete die torreiche Partie mit einem verdienten 6:4-Sieg für den UFC TEAM Strommer Söding. Die Hausherren zeigten sich besonders in der Offensive stark und ließen den Gästen aus Ragnitz kaum eine Chance, sich von den frühen Rückschlägen zu erholen.

Stimmen zum Spiel:

Marcel Raudner, Obmann Söding:

"Das war ein Eishockeyergebnis. Wir haben unsere Chancen genutzt, waren vorne sehr kaltschnäuzig. Leider haben wir hinten zu naiv verteidigt. Über 90 Minuten gesehen war das ein verdienter Sieg und gottseidank die ersten drei Punkte!"

Dr. Franz Tappler, Pressesprecher Ragnitz:

"Unglaublich, dass man in einer Auswärtspartie zwar vier Treffer erzielen konnte, leider aber unfassbare sechs Gegenbummerln einstecken musste. Man muss es leider so formulieren; aber unserem Team steht wohl ein sehr punktearmer Herbst 2024 bevor, wenn nicht bald zumindest die Basics konsequent abgerufen werden."

Unterliga West: UFC Söding : Ragnitz - 6:4 (3:1)

82 Goran Proykov 6:4

75 Anej Vrsic 6:3

72 Dominik Gollner 6:2

68 Hamza Hamzic 5:2

61 Goran Proykov 4:2

48 Hamza Hamzic 4:1

28 Dominik Kollmann 3:1

20 Domen Lah 2:1

11 Dominik Gollner 2:0

1 Hamza Hamzic 1:0

by René Dretnik

Fotos: UFC Söding und Elisabeth Tappler (Galerie)

