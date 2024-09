USV Wies siegt souverän bei Flavia Solva

In einer spannenden Partie der Unterliga West setzte sich der USV Wies klar mit 3:0 beim SV Flavia Solva durch. Die Gäste überzeugten durch ihre Effizienz bei Standards und einem überragenden Tilen Pecnik, der an allen drei Toren maßgeblich beteiligt war. Flavia Solva zeigte sich dagegen in der Offensive harmlos und konnte kaum gefährliche Akzente setzen.

Dominante erste Hälfte der Gäste

Bereits in der dritten Minute verzeichnete der USV Wies die erste Chance des Spiels, als Roman Bezjak knapp außerhalb des Sechzehners zum Abschluss kam, der Ball aber über das Tor ging. Wenig später kam auch Flavia Solva zu einer Gelegenheit. Zan Nikolic zog nach einem kurz abgespielten Freistoß ab, aber sein Schuss verfehlte das Tor.

In der 22. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Tilen Pecnik trat eine Ecke, die Daniel Freigassner souverän per Kopfball ins Netz setzte. Zwölf Minuten später baute Wies die Führung aus. Wieder war es Pecnik, der einen Eckball auf die zweite Stange brachte, wo David Hrastnik unbedrängt einköpfte. Damit stand es 2:0 für die Gäste.

Nach der Trinkpause in der 24. Minute wurde klar, dass Flavia Solva Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Immer wieder scheiterten die Hausherren an der gut organisierten Defensive von Wies. Kurz vor der Halbzeit gab es eine kurze Unterbrechung, als Emir Dautovic nach einem Luftduell liegen blieb, aber nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen konnte. Zur Pause stand es 2:0 für USV Wies, der das Spiel bis dahin im Griff hatte.

Bezjak macht den Deckel drauf

Die zweite Hälfte begann mit einer weiteren Chance für Wies, als Thomas Koch in der 49. Minute aus 20 Metern abzog, doch Tormann Sedin Aganovic konnte parieren. Auch in der 52. Minute konnte Flavia Solva einen Angriff nicht erfolgreich abschließen, als Emir Dautovic eine Hereingabe per Kopf über das Tor setzte.

Die Dominanz der Gäste setzte sich fort. In der 54. Minute versuchte es Pecnik erneut aus der Distanz, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp. Weitere Chancen folgten in der 63. Minute, als Jakob Rumpf nach einer Flanke von Fabian Neuhold zum Abschluss kam, aber Aganovic erneut parierte. Auch Marco Schuster hatte eine gute Möglichkeit, doch Aganovic blieb der Fels in der Brandung für Flavia Solva.

Die Entscheidung fiel in der 68. Minute. Nach einer Ecke legte Pecnik den Ball auf die zweite Reihe zurück, wo Roman Bezjak aus 25 Metern per Volley abschloss und das 3:0 erzielte. Dies war bereits das dritte Saisontor für Bezjak und besiegelte den Sieg für den USV Wies. Nach einer Trinkpause in der 72. Minute war klar, dass Flavia Solva keine Chance hatte, das Spiel zu drehen.

In der 90. Minute hätte Wies sogar noch auf 4:0 erhöhen können, als Pecnik nach einem Lochpass von Klug alleine auf das Tor zulief, aber Aganovic konnte den Schuss parieren. Kurz darauf endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für die Gäste. Der USV Wies zeigte an diesem Tag eine beeindruckende Leistung und ging als verdienter Sieger vom Platz. Flavia Solva konnte die erhoffte Leistung nicht abrufen und musste sich vor heimischem Publikum geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (5865 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.