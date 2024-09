TuS Groß St. Florian deklassiert Dobl mit 6:0

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich TuS Groß St. Florian einen deutlichen 6:0-Sieg gegen den SV TIBA Austria Dobl in der 4. Runde der Unterliga West. Schon in der ersten Halbzeit war die Dominanz der Hausherren offensichtlich, als sie eine komfortable 4:0-Führung herausspielten. Groß St. Florian setzte in der zweiten Hälfte seine Überlegenheit fort und legte zwei Treffer nach.

Messe ist schon zur Pause gelesen

Das Spiel begann mit einer frühen Torchance für Groß St. Florian, als Sebastian Stanzer nach einem Fehlpass von Matthias Hecher allein auf das Tor zulief, aber an Tormann Christoph Dam scheiterte. Diese verpasste Gelegenheit sollte jedoch ein Vorbote für das sein, was noch kommen würde. In der 14. Minute eröffnete Alexander Muster den Torreigen, nachdem er von Sebastian Stanzer am Sechzehner bedient wurde und den Ball per Innenpfosten ins Netz beförderte.

13 Minuten später war es erneut Stanzer, der dieses Mal selbst traf. Ein langer Ball von Elias Rumpf ermöglichte es ihm, per Volley über den gegnerischen Torwart zu treffen. Der Druck auf SV nahm weiter zu, und in der 36. Minute stellte Valentin Missethan nach einer Vorlage von Lovro Sincek auf 3:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Sebastian Stanzer mit einem souverän verwandelten Elfmeter auf 4:0, nachdem Alexander Muster im Strafraum gefoult worden war.

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Groß St. Florian ließ nach dem Seitenwechsel nicht nach. Schon in der 51. Minute traf Lukas Budimir zum 5:0, nachdem Philipp Böheim ihn perfekt bediente. Der sechste und letzte Treffer des Spiels folgte in der 59. Minute, als der ebenerst eingewechselte David Doppelhofer einen Pass von Lovro Sincek aufnahm und aus rund 20 Metern ins rechte Eck traf.

Dobl hatte an diesem Tag wenig entgegenzusetzen, schaffte es aber dennoch, einige Chancen herauszuspielen. Stefan Rabensteiner kam nach einer Flanke von Marvin Hasenrath zum Abschluss, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Eine Doppelchance in der 88. Minute für Inninger und Hecher scheiterte letztlich an Groß St. Florians Torwart Avdyl Hagjija.

Die Heimmannschaft war während des gesamten Spiels klar überlegen und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Mehrere Distanzschüsse, unter anderem von Rame Mehmetaj und Stefan Kofler, konnten von Dobls Torwart Christoph Dam problemlos gehalten werden. Groß St. Florian spielte konzentriert und nutzte seine Chancen effektiv, während Dobl an diesem Tag einfach nicht ins Spiel fand. Mit diesem überzeugenden Sieg festigt TuS Groß St. Florian seinen Platz im Vorderfeld der Tabelle und bleibt in der Saison weiterhin ungeschlagen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (5965 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.