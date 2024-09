Exklusiv auf Ligaportal: Impressionen und Stimmen zu Flavia gegen Wies

Details Samstag, 07. September 2024 20:11

Nach dem beindruckenden Auftritt beim SV Flavia bleibt der USV Wies mit nur einem Punkt Unterschied an der Tabellenspitze dran. Für die Römer war diese Nullnummer gleichbedeutend mit dem der ersten Saisonniederlage. Wir haben die Stimmen zum Spiel und einige Impressionen von unserem Unterhaus-Fotografen Christian Fauland.

Bildergalerie

Coach Herbert Rauter wechselte sich nach der Halbzeitpause selbst ein

Tilen Pecnik (im Duell mit Aldin Aganovic) legte alle drei Wieser Treffer auf

Dino Avdic und Jürgen Knappitsch lieferten sich ein heisses Duell

Roman Bezjak war auch von der Flavia Defensive kaum zu stoppen

Fabian Neuhold zeigte seine Stärken

Akrobatische Aktion vom "Büffel" Fabio Schantl

Stimmen zum Spiel:

SV Flavia Solva:

Tobias Ringert, Co-Trainer:

"Wir sind bis zum 0:2 eigentlich relativ gut im Spiel gewesen. Beide Treffer fielen nach Eckbällen, bei denen wir leichte Stellungsschwierigkeiten hatten. Danach haben wir den Faden verloren und sind nicht mehr richtig ins Spiel gekommen. Wir haben dann in der zweiten Hälfte alles nach vorne geworfen, unser Coach hat sich selbst eingetauscht. Leider hat der letzte Pass immer gefehlt, sodass wir nicht viele gefährliche Chancen produzieren konnten. Nach dem schönen Weitschusstor zum 0:3 war der Zug dann abgefahren, dann hat WIes die Partie souverän fertig gespielt."

Guido Jaklitsch, Obmann:

"Der USV Wies gilt nicht umsonst als Titelfavorit. Die Gegner waren in der Abwehr sehr abgebrüht, in der Offensive sehr gefährlich. Eigentlich in allen Belangen als wir. Wir müssen weiter an unserer Entwicklung arbeiten und schnell wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Auch Bad Schwanberg ist einer der Titelfavoriten. Wir werden uns voll reinhauen um dort zu überraschen."

USV Wies:

Domen Fasvald, Trainer:

"Es war das erwartet schwere Spiel. Meine Mannschaft blieb aber fokussiert. So konnten wir gegen Flavia bestehen. Gratulation an das Team!"

Michael Aigner, Die Karrierebegleiter - DKB GmbH:

"Gratulation an den USV Wundara Wies die Mannschaft wächst immer mehr zusammen. Jetzt liegt der Fokus schon auf den SV Gralla da muss man den Aufwärtstrend bestätigen!"

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland (Galerie)

Spielbericht SV Flavia Solva - USV Wies

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

