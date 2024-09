Erste Niederlage für Lannach: Bad Gams gewinnt mit 4:2 - Prskalo trifft dreimal

Details Montag, 09. September 2024 21:44

In einem spannenden Spiel der 4. Runde der Unterliga West setzte sich der SC Bad Gams mit 4:2 gegen den SV Lannach durch. Die Zuschauer erlebten eine packende Partie mit vielen Toren und aufregenden Szenen. Matchwinner war eindeutig Danijel Prskalo, der drei der vier Tore für die Heimmannschaft erzielte.

Packender Beginn und ein schnelles Tor

Schon früh in der Partie setzte der SV Lannach die ersten Akzente. Bereits in der 2. Minute hatten sie ihre erste Ecke und blieben weiterhin gefährlich. In der 19. Minute konnte Daniel Schmölzer schließlich den Führungstreffer für die Gäste erzielen, als er den Ball im Netz unterbrachte und die Partie mit 1:0 für den SV Lannach eröffnete.

Der SC Bad Gams zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt. Nur eine Minute später, in der 20. Minute, war es Danijel Prskalo, der den Ausgleichstreffer erzielte und somit das 1:1 markierte. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams Chancen hatten. Doch der SC Bad Gams konnte erneut zuschlagen. In der 36. Minute war es wieder Danijel Prskalo, der zum 2:1 für die Gastgeber traf und damit seine starke Leistung unterstrich.

Spannung bis zur letzten Minute

Mit einer knappen Führung für den SC Bad Gams ging es in die zweite Hälfte, die direkt mit einem Paukenschlag begann. Bereits in der 47. Minute erhöhte Daniel Barbaric auf 3:1, was die Hausherren in eine komfortablere Position brachte. Der SV Lannach versuchte, ins Spiel zurückzukommen und kämpfte weiter. In der 76. Minute hatten sie dann auch das nötige Glück auf ihrer Seite, als ein Eigentor von Elias Christoph Gollmann das Ergebnis auf 3:2 verkürzte und somit neue Spannung ins Spiel brachte.

Die letzten Minuten waren von intensiven Aktionen und harten Zweikämpfen geprägt. Der SC Bad Gams verteidigte entschlossen und setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt der Partie. Wieder war es Danijel Prskalo, der seinen dritten Treffer des Tages erzielte und das Endergebnis auf 4:2 stellte. Damit sicherte er nicht nur den Sieg für seine Mannschaft, sondern auch sich selbst den Titel des Mannes des Spiels.

Der SC Bad Gams konnte sich über einen verdienten Sieg freuen, während der SV Lannach trotz einer kämpferischen Leistung das Spielfeld als Verlierer verlassen musste. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel mit vielen Höhepunkten, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Unterliga West: Bad Gams : SV Lannach - 4:2 (2:1)

90 Danijel Prskalo 4:2

76 Elias Christoph Gollmann 3:2

47 Daniel Barbaric 3:1

36 Danijel Prskalo 2:1

20 Danijel Prskalo 1:1

19 Daniel Schmölzer 0:1

by ReD

Foto: Elisabeth Tappler

