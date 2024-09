Aus 0:1 mach 2:1 - FC Ligist triumphiert gegen TUS St. Veit am Vogau dank zweier Starchl-Treffer

Details Montag, 09. September 2024 21:47

In einem packenden Duell der Unterliga West konnte sich der FC Ligist mit einem knappen 2:1-Sieg gegen TUS St. Veit am Vogau durchsetzen. In einem Spiel voller Dramatik und Spannung zeigte insbesondere Luca Starchl seine Klasse und führte sein Team mit zwei Treffern zum Sieg. Die Partie, die in der vierten Runde stattfand, bot den Zuschauern viele aufregende Momente, insbesondere in der zweiten Halbzeit, die an Dramatik kaum zu überbieten war.

Erste Halbzeit: TUS St. Veit am Vogau geht in Führung

Der TUS St. Veit am Vogau startete gut und war zu Beginna auch die bessere Mannschaft. In der 30. Minute gelang Matic Marcius der erste Treffer des Spiels und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Der FC Ligist hatte sichtlich Schwierigkeiten, sich gegen die stark aufspielenden Gäste zu behaupten. Trotz einiger Bemühungen, wie zum Beispiel in der 41. und 42. Minute, als Ligist sich wieder aufraffte, gelang es den Gastgebern nicht, den Ball im Tor unterzubringen.

Die Partie wurde zusätzlich durch die Hitze in Ligist beeinträchtigt, was die Spieler beider Mannschaften belastete. Trotz dieser schwierigen Bedingungen zeigte sich St. Veit am Vogau als das dominantere Team in der ersten halben Stunde des Spiels. Dennoch gelang dem FC Ligist kurz vor der Halbzeitpause der wichtige Ausgleichstreffer. In der 45. Minute nutzte Luca Starchl seine Chance und erzielte das 1:1.

Zweite Halbzeit: Ligist dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einer langen Verletzungsunterbrechung, was den Spielfluss vorübergehend stoppte. Doch schon bald übernahm der FC Ligist das Zepter und zeigte sich von seiner besten Seite. In der 52. Minute war es erneut Luca Starchl, der seine Mannschaft mit seinem zweiten Tor des Tages in Führung brachte. Der Treffer zum 2:1 war ein entscheidender Moment im Spiel, der den FC Ligist beflügelte.

Die Gäste aus St. Veit am Vogau gaben sich jedoch nicht geschlagen. In der 70. Minute hatten sie eine gute Gelegenheit durch einen Eckball, doch Torwart Markus Fraißler zeigte eine beeindruckende Parade und verhinderte den Ausgleich.

In den folgenden Minuten zeigten sich die Hausherren als das aktivere Team. Eine Riesenchance für Martin Hiden in der 75. Minute hätte das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, doch sein Schuss ging knapp daneben. Auch in der 78. Minute bewies der FC Ligist seine spielerische Stärke, als sie weiterhin Druck auf die Gäste ausübten.

In der Endphase des Spiels plätscherte das Spiel etwas vor sich hin, bevor es in den letzten Minuten wieder an Spannung gewann. Trotz einer vergebenen Großchance in der 80. Minute und vier Minuten Nachspielzeit konnte St. Veit am Vogau den Rückstand nicht mehr aufholen.

Schließlich endete das Spiel nach 96 Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg für den FC Ligist. Dieser wichtige Heimsieg in der vierten Runde der Unterliga West wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, insbesondere dank der herausragenden Leistung von Luca Starchl.

Unterliga West: FC Ligist : St. Veit/Vogau - 2:1 (1:1)

52 Luca Starchl 2:1

46 Luca Starchl 1:1

30 Matic Marcius 0:1

