Groß St. Florian dreht das Spiel gegen ATUS Bärnbach: Ein spannender 2:1-Auswärtssieg

Details Samstag, 14. September 2024 20:55

In der 5. Runde der Unterliga West begegneten sich ATUS Bärnbach und TuS Groß St. Florian in einem Spiel auf Messers Schneide. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs entwickelte sich das Spiel zu einem echten Krimi, den Groß St. Florian mit 2:1 für sich entschied. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und boten den Zuschauern eine mitreißende zweite Halbzeit, in der alle drei Tore fielen. Besonders erwähnenswert: Bei diesem Duell standen die beiden jüngsten Mannschaften der Liga am Platz

Am Ende freuen sich die Florianer über die drei Auswärtspunkte

Torlose erste Halbzeit

Die erste Hälfte des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Bereits in den ersten Minuten setzte ATUS Bärnbach durch einen Schuss von Elias Amreich ein erstes Zeichen, doch der Florianer Torhüter Avdyl Hagjija parierte sicher.

Die Gäste aus Groß St. Florian hatten ebenfalls ihre Möglichkeiten, scheiterten jedoch immer wieder am voll konzentrierten Torwart von ATUS Bärnbach, Thomas Rieger. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball, aber trotz einiger guter Aktionen, wie ein schöner Abschluss aus 16 Metern durch den Bärnbacher Amreich (24.) gingen sie ohne Tore in die Pause.

Fazit zur Halbzeit: Eine Zitterpartie… jedoch mehr auf den Rängen als am Platz. Frei nach dem Austro-Pop Klassiker: Und i wer‘ kalt und immer kälter geht es in die Pause Maxi Haas, Ticker-Reporter

Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 56. Minute gelang den Gastgebern der Führungstreffer. Elias Angelo Maier schoss den Ball nach einer Abwehr des Florianer Keepers ins leere Netz und ließ die Heimmannschaft jubeln. Doch die Freude währte nicht lange. Groß St. Florian drängte auf den Ausgleich und wurde in der 68. Minute belohnt. Lovro Sincek verwandelte einen herrlichen Pass von Michael Muster eiskalt zum verdienten 1:1.

Der Ausgleich schien den Gästen zusätzlichen Schwung zu verleihen, und nur drei Minuten später fiel das entscheidende Tor. Nach einem überragenden Eckball von Muster köpfelte Stefan Kofler den Ball souverän ins Tor und brachte Groß St. Florian mit 2:1 in Führung. ATUS Bärnbach versuchte in den verbleibenden Minuten alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch scheiterte immer wieder an der Abwehr der Gäste.

Valentin Missethan trieb die Florianer zum Sieg

Eine besonders bittere Szene für die Heimmannschaft ereignete sich in der 86. Minute, als Maier Nerven zeigte und eine vielversprechende Chance vergab. Trotz aller Bemühungen blieb es am Ende beim 1:2, und TuS Groß St. Florian konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

Das Spiel endete mit einer knappen, aber verdienten 2:1-Niederlage für ATUS Bärnbach, die trotz einer engagierten Leistung gegen ein starkes Team aus Groß St. Florian unterlagen. Die Gäste zeigten sich besonders in der zweiten Halbzeit effizient und nutzten ihre Chancen eiskalt. Die 62 Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute packend blieb.

Stimmen zum Spiel:

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Das war ein erkämpfter Sieg. Wir nehmen die drei Punkte mit. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Was die Jungs - durch die Bank - leisten, ist beachtlich."

Unterliga West: Bärnbach : Groß St. Florian - 1:2 (0:0)

71 Stefan Kofler 1:2

68 Lovro Sincek 1:1

56 Elias Angelo Maier 1:0

by René Dretnik

Foto: Elisabeth Tappler

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.