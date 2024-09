Flavia-Coach Herbert Rauter nach dem Sieg gegen Bad Schwanberg: "Das war unser bestes Spiel in der laufenden Saison!"

Details Sonntag, 15. September 2024 11:26

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der Unterliga West (STMK) konnte sich SV Flavia Solva auswärts gegen SV Bad Schwanberg durchsetzen. Die Gäste aus Flavia Solva zeigten von Beginn an eine starke Leistung und sicherten sich mit Toren von Zan Nikolic und Nejc Rober einen verdienten 2:0-Sieg. Trotz des intensiven Einsatzes von SV Bad Schwanberg konnte das Heimteam keine Tore erzielen und musste sich am Ende geschlagen geben.

Frühe Führung für die Gäste durch Zan Nikolic

Der Beginn der Partie war von hohem Tempo geprägt, und beide Teams zeigten sich entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 25. Minute konnte SV Flavia Solva durch ein Tor von Zan Nikolic in Führung gehen. Nikolic nutzte eine Lücke in der Verteidigung von SV Bad Schwanberg und schoss den Ball präzise ins Netz, sodass es 0:1 für die Gäste stand. Dieser frühe Treffer setzte das Heimteam unter Druck, das nun gefordert war, den Rückstand aufzuholen.

Bis zur Halbzeit versuchten die Gastgeber, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von SV Flavia Solva stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Somit ging es mit einem Spielstand von 0:1 in die Pause. Trotz der Bemühungen von SV Bad Schwanberg blieb der ersehnte Treffer vor der Halbzeitpause aus.

Erfolgreicher Freistoß von Nejc Rober

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, konnte Nejc Rober für SV Flavia Solva durch einen direkt verwandelten Freistoß auf 0:2 erhöhen. Rober setzte den Ball gekonnt ins Tor und erhöhte somit den Druck auf die Heimmannschaft weiter. Dieser Treffer brachte SV Bad Schwanberg endgültig in Bedrängnis, da nun ein größerer Rückstand aufgeholt werden musste.

Trotz der Bemühungen der Gastgeber, das Spiel zu drehen, konnte SV Bad Schwanberg keine gefährlichen Torchancen kreieren. Die Verteidigung von SV Flavia Solva agierte souverän und verhinderte konsequent, dass das Heimteam zu Abschlüssen kam. Die Gäste spielten konzentriert weiter und ließen kaum Raum für Angriffe des Gegners.

Die englische Woche zehrte an den Kräften der Bad Schwanberger

In der Schlussphase des Spiels blieb es weiterhin spannend, doch SV Flavia Solva kontrollierte das Spielgeschehen und ließ keine Zweifel am Sieg aufkommen. Auch die letzten Anstrengungen von SV Bad Schwanberg brachten keinen Erfolg, und so endete das Spiel schließlich mit einem Endstand von 0:2 zugunsten der Gäste. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den verdienten Sieg für SV Flavia Solva, die damit drei wichtige Punkte auswärts mit nach Hause nehmen konnten.

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Bad Schwanberg:

"Nach der englischen Woche ist bei uns die Luft ein wenig draussen. Das Cup-Spiel hat uns viel Kraft und Substanz gekostet. Wir haben erste Halbzeit ein wenig verschlafen, zweite Hälfte war es dann ein bisschen besser. Flavia war genau um diese zwei Tore besser als wir."

Herbert Rauter, Trainer Flavia:

"Das war unser bestes Spiel in der laufenden Saison. Der Platz war trotz der Wetterverhältnisse sehr gut bespielbar. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können."

Unterliga West: Bad Schwanberg : Flavia Solva - 0:2 (0:1)

48 Nejc Rober 0:2

25 Zan Nikolic 0:1

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

