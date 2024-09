SC Bad Gams feiert gegen Dobl 3:1-Auswärtssieg

In einer Begegnung der fünften Runde der Unterliga West setzte sich der SC hagebau Wallner Bad Gams auswärts gegen den SV TIBA Austria Dobl mit 3:1 durch. Bad Gams dominierte die erste Halbzeit und konnte bereits früh eine komfortable Führung aufbauen und geriet nach der Pause nicht in Gefahr.

Gäste mit frühem Doppelschlag

Die Gäste machten von Beginn an Druck und konnten in der 18. Minute den ersten Treffer verzeichnen. Mato Radat köpfte nach einer Ecke den Ball ins Netz und brachte sein Team in Führung. Der frühe Führungstreffer setzte die Gastgeber unter Druck, doch der SV konnte sich zunächst nicht aus der Umklammerung der Gäste befreien.

Nur sechs Minuten später schlug Bad Gams erneut zu. In der 24. Minute verwandelte Andreas Ehmann einen Freistoß direkt zum 0:2. Die Gastgeber fanden keine Mittel, die Angriffe der Gäste zu stoppen und hatten Schwierigkeiten, selbst gefährliche Aktionen zu kreieren.

Ehrmann trifft zur Vorentscheidung

Auch nach der Halbzeitpause zeigte sich der SC Bad Gams von seiner besten Seite. In der 64. Minute war es erneut Andreas Ehmann, der nach einem Freistoß erfolgreich war und auf 0:3 erhöhte. Dieser Treffer schien die Entscheidung zu bringen, denn der SV Dobl tat sich weiterhin schwer, ins Spiel zu finden.

Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. In der 73. Minute gelang dem SV schließlich durch Michael Ebner der Anschlusstreffer zum 1:3. Diese Tor gab den Gastgebern neuen Mut, doch die Zeit reichte nicht aus, um die Partie noch einmal spannend zu machen. Der SC verteidigte seine Führung souverän und ließ bis zum Schlusspfiff keine weiteren Treffer zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg für den SC Bad Gams.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marco Godl (1315 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marco Godl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.