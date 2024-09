Gralla-Coach Thonhofer nach der Niederlage gegen Wies: "Ich kann mich nicht erinnern, jemals so einen Unlauf gehabt zu haben!"

Details Dienstag, 17. September 2024 22:14

Der USV Wies setzte sich in der 5. Runde der Unterliga West mit einem klaren 4:0 gegen den SV Gralla durch. In einer einseitigen Partie zeigte Wies von Beginn an eine starke Leistung und ließ den Gästen aus Gralla keine Chance. Matchwinner war Roman Bezjak, der gleich zwei Treffer beisteuerte. SV Gralla hingegen musste nach einer frühen Gelb-Roten Karte in Unterzahl agieren und konnte dem Druck der Gastgeber nicht standhalten.

Frühe Führung für Wies

Die Begegnung zwischen dem USV Wies und dem SV Gralla begann mit einem deutlichen Zeichen von Seiten der Hausherren. Allerdings darf man den Gästen nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben. Trotzdem fiel bereits nach 15 Minuten fiel das erste Tor für die Hausherren. Roman Bezjak nutzte die erste echte Torchance seines Teams und brachte die Gastgeber in Führung. Zuvor hatte Gralla zwar zwei harmlose Abschlüsse (7. und 9. Minute), doch diese stellten keine Gefahr für das Tor von Wies dar.

In der 23. Minute dann ein Rückschlag für die Gäste: Lukas Walter vom SV Gralla sah nach einem unbeholfenen Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Ab diesem Zeitpunkt musste Gralla in Unterzahl weiterspielen, was die ohnehin schon schwierige Aufgabe, gegen die dominierenden Wieser zu bestehen, noch weiter erschwerte.

Gralla hatte in der ersten Hälfte kaum nennenswerte Chancen, abgesehen von einem Stangenschuss in der 45. Minute, der allerdings nicht zum gewünschten Erfolg führte. Kurz darauf vergab Knappitsch eine weitere Gelegenheit, knapp am Tor vorbei. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Wies in die Pause.

Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause machte Wies dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits in der 50. Minute erzielte Roman Bezjak sein zweites Tor des Abends. Mit einem sehenswerten Distanzschuss aus etwa 25 Metern traf er unhaltbar ins Netz und erhöhte auf 2:0 für Wies. Dieser Treffer kann in die Rubrik "Tor des Jahres" aufgenommen werden. Dieses Tor gab den Gastgebern noch mehr Selbstvertrauen und sie kontrollierten das Spielgeschehen weiterhin souverän.

Gralla konnte dem Druck der Wieser kaum noch etwas entgegensetzen. In der 69. Minute gab es zwar einen Freistoß für die Gäste, der knapp über das rechte Kreuzeck ging, doch das war auch schon die gefährlichste Aktion des SV Gralla in dieser Phase des Spiels.

Präsidenten-Enkerl Eric Kupinsky traf zum 3:0

In den letzten zehn Minuten der Partie machten die Wieser dann endgültig den Sack zu. Zuerst traf der Präsidenten-Enkel Eric Kupinsky - über diesen Treffer freute sich der Wieser Präsident Karl Kupinsky natürlich ganz besonders - in der 86. Minute zum 3:0, nachdem die Hintermannschaft von Gralla einen schweren Fehler begangen hatte. Nur zwei Minuten später, in der 88. Minute, war es Marco Schuster, der den Endstand von 4:0 markierte. Schuster nutzte die Auflösungserscheinungen in der Defensive von Gralla eiskalt aus und schloss sicher ab.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg festigte der USV Wies seine Position in der Tabelle der Unterliga West und zeigte einmal mehr, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Gralla hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Stimmen zum Spiel:

Domen Fasvald, Trainer Wies:

"Ich bin natürlich über diesen Sieg sehr erleichtert. Der SV Gralla war wie erwartet ein unangenehmer Gegner. Letztlich hat sich die Qualität durchgesetzt."

Michael Aigner, DKB GmbH - Die Karrierebegleiter:

"Solche Spiele muss man gewinnen. Der Trainer hat die Mannschaft perfekt auf den Gegner eingestellt. Nun liegt der Fokus schon wieder auf das kommende Wochenende. Wir erwarten den SV Bad Schwanberg zu einem Fußballfest in Wies."

Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Momentan fehlen mir ein wenig die Worte. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so einen Unlauf gehabt zu haben. Weder als Spieler, noch als Trainer. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt schnellstmöglichst Punkte holen. Wir werden uns vor Groß St. Florian nicht verstecken und alles daran zu setzen, zu gewinnen. Wir können uns nur selbst helfen. Wir müssen alle zusammenstehen, uns aus der Misere rausziehen, dann wird der Erfolg zurückkehren."

Unterliga West: USV Wies : Gralla - 4:0 (1:0)

88 Marco Schuster 4:0

86 Eric Kupinsky 3:0

50 Roman Bezjak 2:0

15 Roman Bezjak 1:0

by René Dretnik

Foto:

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.