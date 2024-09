Tennis oder Fußball? St. Veit gewinnt mit 6:0 gegen den UFC Söding

Details Dienstag, 17. September 2024 22:25

In einem einseitigen Duell der Unterliga West (STMK) zeigte TUS St. Veit am Vogau eine beeindruckende Leistung und besiegte UFC Söding mit 6:0. Bereits zur Halbzeit lag das Heimteam komfortabel mit 3:0 in Führung. Die Dominanz der Gastgeber setzte sich auch in der zweiten Halbzeit fort, wodurch sie ihren Vorsprung weiter ausbauten. Der Sieg war ein klares Statement und unterstrich die Stärke von TUS St. Veit am Vogau in dieser Saison.

Frühe Führung für die Hausherren

Das Spiel begann schwungvoll, und bereits in der 12. Minute konnten die Fans von TUS St. Veit am Vogau das erste Mal jubeln. Matic Marcius nutzte eine frühe Chance und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Gäste aus Söding wirkten sichtlich beeindruckt von der Intensität der Hausherren.

In der 36. Minute erhöhte TUS St. Veit am Vogau auf 2:0, als ein unglückliches Eigentor von Stefan Hiebl den Vorsprung der Gastgeber weiter ausbaute. Die Abwehr von UFC Söding hatte Mühe, die Angriffe der Heimmannschaft abzuwehren, und dies wurde ihnen zum Verhängnis.

Kurz vor dem Pausenpfiff legte Rok Horvat in der 45. Minute nach und erzielte das 3:0 für TUS St. Veit am Vogau. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Hausherren konnten mit großer Zuversicht in die zweite Hälfte starten.

Demonstration der Überlegenheit in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte TUS St. Veit am Vogau seine Dominanz fort. In der 53. Minute war es Kenan Turudija, der mit einem weiteren Treffer das 4:0 markierte und damit jegliche Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback zunichtemachte. Nur drei Minuten später, in der 56. Minute, erhöhte Markus Hüttler auf 5:0 und zementierte damit die Überlegenheit der Gastgeber.

UFC Söding fand auch in der zweiten Halbzeit kein Mittel gegen die stark aufspielenden Hausherren. Die Defensive der Gäste wirkte überfordert, während TUS St. Veit am Vogau weiterhin druckvoll nach vorne spielte. Schließlich setzte Patrick Kinhamer in der 90. Minute den Schlusspunkt und erzielte das 6:0 für TUS St. Veit am Vogau.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem eindeutigen 6:0-Sieg für TUS St. Veit am Vogau. Dieser Sieg unterstreicht die Aufstiegs-Ambitionen der Hausherren in der Unterliga West (und zeigt, dass sie ein ernstzunehmender Gegner für jede Mannschaft in dieser Liga sind.

Für UFC Söding hingegen war es ein bitterer Abend, und sie werden sich schnell erholen müssen, um in den kommenden Spielen wieder zu punkten. Der klare Sieg von TUS St. Veit am Vogau wird jedoch noch lange in Erinnerung bleiben und könnte ein Wendepunkt in ihrer Saison darstellen.

Stimme zum Spiel:

Thomas Zündel, Spieler St. Veit:

"Das war von vorne bis hinten eine sehr seriöse Leistung von uns. Es freut mich ganz besonders, dass unser Neuzugang Patrick Kinhamer getroffen hat. Jetzt können wir mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen."

Roland Kerpicz, Trainer St. Veit:

"Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr brave Leistung. Wir müssen jetzt konstant bleiben und den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen!"

Unterliga West: St. Veit/Vogau : UFC Söding - 6:0 (3:0)

91 Patrick Kinhamer 6:0

56 Markus Hüttler 5:0

53 Kenan Turudija 4:0

46 Rok Horvat 3:0

36 Eigentor durch Stefan Hiebl 2:0

12 Matic Marcius 1:0

by René Dretnik

Foto: Christian Fauland

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.