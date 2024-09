Debakel für Ragnitz: Der USV Hengsberg triumphiert mit 6:0

Details Mittwoch, 18. September 2024 19:54

Der USV Hengsberg hat in der 5. Runde der Unterliga West ein beeindruckendes Zeichen gesetzt und den USV Ragnitz mit 6:0 besiegt. Das Spiel zeigte von Beginn an die klare Dominanz der Gäste, die bereits in den ersten Minuten die Weichen auf Sieg stellten und im Laufe der Partie ihre Überlegenheit immer weiter ausbauten.

Blitzstart von USV Hengsberg

Der USV Hengsberg ließ von der ersten Minute an keinen Zweifel an seinen Ambitionen. Bereits nach drei Minuten fiel das erste Tor, als Gabriel Rode zum 1:0 für die Gäste traf. Dieser frühe Treffer setzte die Hausherren sichtlich unter Druck und gab Hengsberg die nötige Sicherheit, das Spiel weiterhin zu dominieren.

Nur wenige Minuten später, in der 9. Spielminute, war es erneut Kenan Dzakovac, der die Führung für Hengsberg ausbaute und auf 2:0 erhöhte. Nach einem Eckball von der rechten Seite traf der Ex-Gamlitzer per Kopf. Die Ragnitzer fanden kaum ins Spiel und konnten dem Druck der Gäste wenig entgegensetzen. Diese frühen Tore stellten die Weichen für eine einseitige Partie, die eigentlich nach neun Minuten bereits entschieden war.

Ballbesitz 20:80 für Hengsberg AuerBauer, Ticker-Reporter

In den folgenden Minuten versuchte Hengsberg, den Druck weiter zu erhöhen. Ein bemerkenswerter Freistoß von René Mihelic sorgte in der 25. Minute für eine weitere gute Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste aus Hengsberg hatten bis dato in etwa 80 % Ballbesitz, dies verdeutlichte die Dominanz der Gäste in dieser Phase des Spiels.

Hengsberg drängte weiter auf das nächste Tor, doch es blieb beim Halbzeitstand von 2:0 für Hengsberg.

Doppelpack von Michael Wallner

Nach der Pause setzte Hengsberg dort fort, wo sie aufgehört hatten. In der 53. Minute war es erneut Michael Wallner, der zum 3:0 traf und damit die Vorentscheidung brachte. Die Gastgeber aus Ragnitz fanden weiterhin kein Mittel, um die Angriffe der Gäste zu stoppen.

Hengsberg ließ nicht locker und erhöhte in der 66. Minute durch Gabriel Rode auf 4:0. Die Hausherren hatten nichts entgegenzusetzen und mussten anerkennen, dass Hengsberg an diesem Tag in allen Belangen überlegen war.

In der 72. Minute war es wieder Kenan Dzakovac, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 5:0 erzielte. Die heimischen Fans mussten mit ansehen, wie ihr Team von den Gästen vorgeführt wurde. Das einzig positive aus Sicht der Heimischen waren bei diesem Spiel nur die Bratwürste, die wie immer besonders köstlich zubereitet wurden.

Kapitän Dominic Pürcher gratuliert Kenan Dzakovac zu seinem Treffer

Wenigstens die Bratwürstel konnten die Erwartungen der Heimischen erfüllen

Das letzte Tor des Abends fiel in der 90. Minute, als Michael Wallner seinen zweiten Treffer erzielte und zum 6:0-Endstand traf. Mit diesem Schlusspunkt beendete der USV Hengsberg eine beeindruckende Vorstellung und sicherte sich einen verdienten Sieg.

Der Schlusspfiff nach 93 Minuten besiegelte das Ergebnis und hinterließ die Ragnitzer enttäuscht, während Hengsberg als klarer Sieger vom Platz ging. Dieser Auftritt dürfte ein deutliches Signal an die Konkurrenz in der Unterliga West senden, dass Hengsberg in dieser Saison ganz vorne mitspielen wird.



Stimmen zum Spiel:

Dr. Franz Tappler, Schriftführer Ragnitz:

zum Spiel...

"Der sportliche Unterschied zu einem Spitzenteam war heute zu eklatant, um wirklich enttäuscht zu sein. So ist es eben, das muß man zur Kenntnis nehmen und nun versuchen, sich zu verbessern und vermeidbare Fehler abzustellen. Doch dies wird jedoch sicherlich ein sehr harter und mühsamer Weg werden."



zum nächsten Spiel...

"In der nächsten Runde wartet mit dem ebenso als Titelkandidat gehandelten SV Flavia Solva ein weiteres Kaliber auf unser Team. Gespielt wird im großen Stadion in Wagna. Hoffentlich geht unseren Spielern nicht die Puste aus. Wir brauchen dringend Support und bitten die Fans daher, unser Team am kommenden Freitag, den 20. September 2024, ab 19 Uhr, zu unterstützen."



Mario Kreimer, Spieler und Co-Trainer Hengsberg:

"Wir haben das Spiel von Beginn bis Ende kontrolliert, spielerisch genau das umgesetzt was wir uns vorgenommen haben und das mit 100% Leidenschaft. Ein Lob an die gesamte Mannschaft!"

Unterliga West: Ragnitz : Hengsberg - 0:6 (0:2)

92 Michael Wallner 0:6

72 Kenan Dzakovac 0:5

66 Gabriel Rode 0:4

53 Michael Wallner 0:3

9 Kenan Dzakovac 0:2

3 Gabriel Rode 0:1

by René Dretnik

Fotos: Elisabeth Tappler (Galerie)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.