Geschafft! Der SV Gralla schreibt an und gewinnt gegen Groß St. Florian

Der SV Gralla hat das scheinbar Unmögliche möglich gemacht und den ersten Sieg in der laufenden Saison gefeiert. In einer spannenden Partie setzte sich die Thonhofer-Elf mit 3:1 gegen TuS Groß St. Florian durch. Der Heimsieg war das Resultat einer starken Mannschaftsleistung und einiger brillanter Einzelleistungen. SV Gralla dominierte über weite Strecken das Spiel, während Groß St. Florian trotz einiger Chancen letztlich das Nachsehen hatte. Besonders bemerkenswert war die Leistung von Dominik Nöst, der zwei Tore für die Heimmannschaft erzielte.

Frühe Chancen, aber keine Treffer

Das Spiel begann rasant, als SV Grallas Thomas Tauss in der ersten Minute die erste Riesenchance hatte, jedoch vom Torhüter zur Ecke geklärt wurde. Kurz darauf hatten auch die Gäste ihre erste Gelegenheit - Sebastian Stanzer schoss aber knapp am Tor vorbei. In den ersten Minuten zeigte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Möglichkeiten suchten.

In der 19. Minute hätte SV Gralla bereits in Führung gehen können, als Nöst einen schönen Lochpass auf Lukas Robier spielte, dieser jedoch allein vor dem Torhüter vergab. Auch Groß St. Florian kam immer wieder zu gefährlichen Szenen. Es war jedoch die 42. Minute, die den Wendepunkt der ersten Halbzeit markierte. Dominik Nöst brachte SV Gralla mit einem präzisen Schuss in Führung, was auch der Halbzeitstand von 1:0 war.

Gralla baut Führung aus und entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einer ersten Chance für SV Gralla in der 55. Minute, doch es dauerte bis zur 63. Minute, bis Dominik Nöst erneut zuschlug und auf 2:0 erhöhte. Ein Weitschuss von Felix Haring konnte zunächst von Avdyl Hagjija pariert wurde, bevor der Kapitän den Abpraller verwandelte. In der Folge zeigte sich SV Gralla weiterhin dominant, während Groß St. Florian keine zwingenden Chancen herausspielen konnte.

In der 77. Minute setzte Lukas Andreas Robier den Schlusspunkt für die Heimmannschaft mit dem Tor zum 3:0. Die Fans waren begeistert und die Nervosität wich der Gewissheit eines sicheren Sieges. Dennoch gab Groß St. Florian nicht auf und erzielte in der 90. Minute durch Sebastian Stanzer den Ehrentreffer zum 3:1. In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse: Eine Gelb-Rote Karte für Marijan Mestrovic und die Verbannung des Trainers Dominik Haring von Groß St. Florian vom Spielfeldrand sorgten für zusätzliche Dramatik. Der Trainer verließ die Coaching Zone und diskutierte mit den gegnerischen Betreuern, Schiedsrichter Jürgen Reiter dachte, dass die Ansprache ihm galt und zückte die rote Karte.

Rekordverdächtiger Mestrovic: Einwechslung (78.) und Ampelkarte (90.)

Mit dem Abpfiff in der 93. Minute war der 3:1-Sieg von SV Gralla besiegelt. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung und nutzte ihre Chancen effizient, während Groß St. Florian trotz guter Ansätze letztlich chancenlos blieb. Dieser Sieg dürfte SV Gralla in der Tabelle der Unterliga West weiter nach oben bringen und das Team mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen lassen.

Stimmen zum Spiel:

Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Ein, über die gesamte Spielzeit, doch ein verdienter Sieg, da wir doch von den hochkarätigen Torchancen ein klares Übergewicht hatten. Für uns natürlich endlich angeschrieben. Pauschallob, hervorzuheben Capitano Dominik Nöst mit zwei Toren und einem Assist. Groẞ St Florian ist nicht umsonst vorne dabei. Die Florianer sind eine sehr junge, talentierte Mannschaft mit einem sehr ambitionierten Trainer!"

Dominik Haring, Trainer Groß St. Florian:

"Leider war das Spielglück nicht auf unserer Seite. Ein nichtgegebener Elfer (Schiri entschied unverständlicherweise auf Vorteil), ein Abseitstor zum 1:0 und viel zu viele eigene Fehlentscheidungen offensiv wie defensiv besiegelten unsere erste Niederlage. Zum Schluss beim Stand von 3:0 wurde es durch zwei bis drei überharte unnötige Fouls von der gegnerischen Mannschaft noch hektisch und emotional, was es nicht gebraucht hätte. Im Großen und Ganzen kann man Gralla aber zu einem verdienten Sieg gratulieren."

Unterliga West: Gralla : Groß St. Florian - 3:1 (1:0)

91 Sebastian Stanzer 3:1

77 Lukas Andreas Robier 3:0

63 Dominik Nöst 2:0

42 Dominik Nöst 1:0

