Torloses Derby zwischen USV Wies und SV Bad Schwanberg

Im Hans Tropper Stadion trafen der USV Wies und der SV Bad Schwanberg in der 6. Runde der Unterliga West aufeinander. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keinem Team, das Spiel für sich zu entscheiden. Nach 97 intensiven Minuten mussten sich beide Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Es war ein Derby, das vor allem durch seine Spannung und die kämpferischen Leistungen beider Teams geprägt war.

Chancen auf beiden Seiten

Das Derby begann vielversprechend mit hohem Tempo und ersten Chancen für beide Mannschaften. Bereits in der 6. Minute hatte Schwanbergs Ronaldo Rengel den ersten Abschluss, der jedoch ohne größere Gefahr blieb. Kurz darauf hatte Nardi Lazaric eine gute Möglichkeit, doch sein Schuss wurde geblockt. Der SV Bad Schwanberg blieb zunächst das dominantere Team und erspielte sich durch Jan Elsnik in der 15. Minute eine weitere Chance, die der Wieser Torwart Grega Kusar jedoch problemlos parieren konnte.

Der USV Wies kam ebenfalls zu seinen Gelegenheiten. David Hrastnik versuchte einen Kopfball, der jedoch keine Gefahr für Bad Schwanberg darstellte. Roman Bezjak probierte es in der 21. Minute mit einem Schuss, doch auch dieser stellte für den Torwart der Gäste, Daniel Kinzer, kein Problem dar. Die Gäste blieben weiterhin gefährlich und setzten in der 20. Minute mit einem Freistoß von Nardi Lazaric, der knapp neben das Tor ging, ein weiteres Zeichen.

In der 28. Minute wurde ersichtlich, dass der SV Bad Schwanberg das Spielgeschehen besser kontrollierte. Dennoch konnte der USV Wies durch einen abgefälschten Schuss von Roman Bezjak in der 29. Minute etwas Gefahr erzeugen. Jan Elsnik setzte in der 31. Minute einen weiteren Distanzschuss für die Gäste, der jedoch neben das Tor ging. Kurz vor der Halbzeit hatten die Gäste abermals eine gute Möglichkeit durch Nardi Lazaric, doch auch dieser Versuch brachte keinen Treffer. Auf der anderen Seite parierte Daniel Kinzer einen Schuss von Fabian Neuhold in der 43. Minute. Somit endete die erste Halbzeit torlos.

Chancen bleiben ungenutzt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem hohen Tempo und Chancen auf beiden Seiten. David Hrastnik versuchte es in der 49. Minute mit einem Schuss aus kurzem Winkel, doch Daniel Kinzer parierte stark. Kurz darauf hatte Bad Schwanberg eine gute Möglichkeit durch einen Eckball, die jedoch ungenutzt blieb. Nardi Lazaric setzte auch in der 56. Minute ein weiteres Ausrufezeichen, aber sein Versuch blieb erfolglos.

Roman Bezjak vom USV Wies setzte in der 60. Minute einen Schuss neben das Tor, bevor Bad Schwanberg in der 67. Minute mit einer guten Aktion auf sich aufmerksam machte. Die Partie wurde zunehmend hitziger, und in der 83. Minute sorgte ein klares Handspiel der Heimmannschaft für Diskussionen, da Schiedsrichter Schenke den Elfmeterpfiff verweigerte.

In der 90. Minute kam es zu einer Schrecksekunde für den SV Bad Schwanberg, als Tilen Pecnik einen sehr guten Schuss knapp neben das Tor setzte. Das Spiel endete schließlich nach 97 Minuten mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber keiner konnte die entscheidende Lücke in der gegnerischen Abwehr finden. Das torlose Remis spiegelte das kämpferische und ausgeglichene Derby wider, das den Zuschauern im Hans Tropper Stadion geboten wurde.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl (4605 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Phillip Gedl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.