Schmölzer-Festspiele: Überzeugender Sieg für SV Lannach gegen UFC Söding

Details Montag, 23. September 2024 20:46

In der sechsten Runde der Unterliga West setzte sich der SV Lannach klar gegen den UFC Söding durch und feierte einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg. Schon früh im Spiel stellte Lannach die Weichen auf Sieg und ließ dem Gegner keine Chance. Trotz eines Ehrentreffers für Söding dominierte Lannach über die gesamte Spieldauer hinweg.

Frühe Führung und Dominanz von SV Lannach

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte der SV Lannach seine Ambitionen und ging früh in Führung. Bereits in der 10. Minute erzielte Alexander Christof das 1:0 für die Gäste. Der UFC Söding war daraufhin sichtlich bemüht, ins Spiel zu finden, doch die Gäste aus Lannach blieben spielbestimmend.

In der 22. Minute baute Michael Pressl die Führung der Gäste weiter aus. Mit seinem Treffer zum 2:0 unterstrich Lannach seine Überlegenheit und stellte den Gastgeber vor große Herausforderungen. Söding konnte in dieser Phase des Spiels kaum Akzente setzen und war meist in der Defensive gefordert.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Daniel Schmölzer ein weiteres Zeichen und erhöhte in der 45. Minute auf 3:0 für den SV Lannach. Mit diesem klaren Halbzeitstand ging es in die Kabinen, und der UFC Söding stand vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe in der zweiten Spielhälfte.

Keine Chance für Söding in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Lannach dominierte weiterhin das Geschehen und ließ Söding kaum Raum zur Entfaltung. In der 52. Minute traf erneut Daniel Schmölzer und schraubte das Ergebnis auf 4:0 hoch. Die Abwehr von Söding fand kein Mittel gegen die Angriffe der Gäste.

Erst in der 61. Minute gelang es dem UFC Söding, einen Ehrentreffer zu erzielen. Dominik Kollmann traf zum 1:4 und gab den heimischen Fans einen kurzen Moment des Aufatmens. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nur kurz.

Daniel Schmölzer traf dreimal

Nur vier Minuten später, in der 65. Minute, stellte Daniel Schmölzer mit seinem dritten Treffer im Spiel den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 5:1. Der SV Lannach zeigte weiterhin eine beeindruckende Leistung und ließ dem Gegner keine Chance.

In der Schlussminute setzte Michael Pressl mit seinem zweiten Treffer zum 6:1 den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie.

Mit diesem klaren Sieg festigte der SV Lannach seine Position in der Unterliga West und schickte ein deutliches Signal an die Konkurrenz. Der UFC Söding hingegen wird sich schnell erholen und seine Lehren aus dieser Niederlage ziehen müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreicher zu sein.

Statement:

Markus Suppanitz, sportlicher Leiter Lannach:

"Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hätten auch noch mehr Tore machen können. So leicht ist es in Söding nicht, aber wir haben es bravourös gemeistert. Jetzt freuen wir uns schon auf das Heimspiel gegen Hengsberg. Wir wollen uns im vorderen Drittel etablieren und möchten die Hengsberger Serie beenden!"

Unterliga West: UFC Söding : SV Lannach - 1:6 (0:3)

90 Michael Pressl 1:6

65 Daniel Schmölzer 1:5

61 Dominik Kollmann 1:4

52 Daniel Schmölzer 0:4

45 Daniel Schmölzer 0:3

22 Michael Pressl 0:2

10 Alexander Christof 0:1

by ReD

Symbolfoto: Florian Kober

