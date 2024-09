Spannendes Duell: SV TIBA Austria Dobl ringt UFC TEAM Strommer Söding mit 3:2 nieder

Details Sonntag, 29. September 2024 12:13

In einem packenden Spiel der Unterliga West konnte sich der SV TIBA Austria Dobl gegen UFC TEAM Strommer Söding mit 3:2 durchsetzen. Nach einer dominanten ersten Halbzeit und einer dramatischen Schlussphase behielten die Gastgeber die Oberhand. Die Zuschauer erlebten einen wahren Fußballkrimi, der bis zur letzten Minute spannend blieb.

Frühe Führung für Dobl

Die Begegnung begann fulminant. Bereits in der 7. Minute gelang Pascal Leimisch das erste Tor für den SV Dobl. Er brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung und setzte damit früh ein Zeichen. Der UFC Söding versuchte, schnell zu reagieren, konnte jedoch die gut organisierte Verteidigung von Dobl nicht durchbrechen.

In der 34. Minute baute Michael Manfred Ebner die Führung für den SV Dobl weiter aus. Mit einem weiteren Treffer stellte er den Halbzeitstand von 2:0 her. Die Gastgeber gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause, während die Gäste aus Söding in der zweiten Halbzeit einen Plan schmieden mussten, um zurück ins Spiel zu finden.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einer engagierten Vorstellung des UFC Söding. In der 70. Minute erzielte Dominik Kollmann den Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer brachte neues Leben in das Spiel der Gäste, die nun verstärkt auf den Ausgleich drängten. Nur eine Minute später bot sich Söding eine große Chance, um per Elfmeter den Ausgleich zu erzielen, doch der Elfmeter wurde von Christoph Dam gehalten. Dies war ein Wendepunkt im Spiel, der die Moral des SV Dobl stärkte.

In der 81. Minute war es schließlich so weit: Hamza Hamzic traf zum 2:2-Ausgleich und brachte die Spannung auf den Höhepunkt. Die Gäste hatten sich eindrucksvoll zurückgekämpft und alles schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen.

Doch der SV Dobl wollte sich nicht mit einem Punkt zufriedengeben. In der 86. Minute gelang Michael Manfred Ebner sein zweiter Treffer des Abends - er traf aus einem Freistoß, der gleichzeitig das Siegtor zum 3:2 markierte. Die Gastgeber feierten diesen späten Treffer ausgelassen, während die Gäste aus Söding trotz ihres aufopferungsvollen Einsatzes letztlich ohne Punkte nach Hause fahren mussten.

Nach 91 spannenden Minuten endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten Sieg für den SV TIBA Austria Dobl. Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Match, das viele Wendungen und dramatische Momente bot.

Statement:

Stefan Prießnig, Trainer Dobl:

"Nach einer großartigen Leistung in der 1. Hälfte lagen wir verdient in Führung und aufgrund der vielen Chancen hätten wir das Spiel eigentlich schon vor der Pause entscheiden müssen. Nach der Pause kam Söding besser ins Spiel und es gelang ihnen der Ausgleich. Am Ende konnten wir aber durch ein super Freistoßtor doch noch die wichtigen drei Punkte mitnehmen und aufgrund der Überlegenheit in der 1. Hälfte war es meiner Meinung nach auch ein verdienter Sieg."

Unterliga West: Dobl : UFC Söding - 3:2 (2:0)

86 Michael Manfred Ebner 3:2

81 Hamza Hamzic 2:2

70 Dominik Kollmann 2:1

34 Michael Manfred Ebner 2:0

7 Pascal Leimisch 1:0

by René Dretnik

Symbolfoto: Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.