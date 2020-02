Kolsass/Weer II startet in die Testspielserie

Details Sonntag, 16. Februar 2020 20:07

Am letzten Märzwochenende wird es auch in der 1. Klasse Ost wieder ernst. Die Rückrunde startet und für den SV Raika Kolsass/Weer II gibt es zum Auftakt einen ganz besonders schweren Brocken als ersten Gegner. Leader Hall II ist zu Gast und natürlich Favorit – aber die Heimelf wird den Gästen sicher das Leben schwer machen. Für Kolsass/Weer begann Mitte Februar eine breit angelegte Testspielserie, Trainer Christian Weger hat für unsere Leser alle Details.

Überblick über die Kaderänderungen Winter 2020

Christian Weger, Trainer SV Raika Kolsass/Weer II: „Es kommen zwei Spieler aus dem Ruhestand zurück von denen wir uns einige Impulse erwarten. Roland Plattner und Gerold Lentner sind wieder an Bord und werden helfen, die jungen Spieler heranzuführen

Vorbereitung

Christian Weger: „Wir sind am 07.1.20 in die Vorbereitung gestartet - Schwerpunkt der ersten Wochen war der Aufbau der Grundkondition. Seit letzter Woche sind wir nun endlich auf auch dem Platz unterwegs. Ziel ist es, unser Angriffsspiel zu verbessern, variabler zu werden und mittels einem sicheren Zwei-Kontakt-Fußball schnell umschalten zu können!“

Testspiele und Ziele

Christian Weger: „Wir starteten am 15.2. in die Testspielphase und haben bis zum Meisterschaftsstart gegen Hall sechs Testspiele fixiert. Gegner sind Radfeld, Volders 1b, Sistrans, Flauerling, Kundl 1b sowie Uderns. Ziel in der Rückrunde ist ein Platz im Mittelfeld und die Weiterentwicklung der Mannschaft - vor allem offensiv möchten wir variabler werden!“

