Testspielupdate zweites Märzwochenende: Hochfilzen mit Sieg und Niederlage, Erfolge für Alpbach, Mils II, Haiming und Reutte

Mittwoch, 11. März 2020

Die Vorbereitungen der Teams auf die Rückrunden biegen in die Zielkurve ein, die große Frage etwas mehr als zwei Wochen vor dem Ankick 2020 ist allerdings die weitere Entwicklung der Corona Pandemie. Im Unterhaus soll nach aktuellem Stand gespielt werden – mit maximal 500 Frauen und Männer am Platz und auf den Tribünen. Für 98% der Spiele an und für sich „kein Problem“, man muss aber sicherlich die weiteren Entwicklungen abwarten. Nachfolgend ein Testspielüberblick der zweiten Märzwoche 2020 von der Landesliga West zur 1. Klasse Ost.

Hochfilzen Sieg gegen Wildschönau – Niederlage gegen Leogang

Hans Peter Wimmer, Trainer FC Hochfilzen: „Wir hatten bisher zwei Vorbereitungsspiele bei denen wir uns meiner Meinung nach gut geschlagen haben.Es hat uns zwar der Verletzungs- und Krankheitsteufel schon wieder im Griff, aber zum Glück nur leichte Blessuren, die in zwei Wochen wieder alle ausgestanden sein dürften. Im ersten Spiel gegen Wildschönau hatten wir noch ziemliche Abstimmungsprobleme in der Abwehr und haben deswegen noch vier Tore hinnehmen müssen, haben aber auch sechs Tore gemacht und das Spiel mit 6:4 für uns entschieden. Gegen Leogang mussten wir die halbe Mannschaft krankheits- und arbeitsbedingt vorgeben und die Positionen mit jungen Nachwuchsspielen besetzen. Die Jungs haben ihre Sache aber super gemacht und geben mir gute neue Optionen für die Meisterschaft und so haben wir das Spiel zwar 2:3 verloren, es aber bis zur letzten Minute offen halten können. Ich hoffe natürlich, dass alle kranken und verletzten Spieler wieder schnell genesen und bin zuversichtlich dann eine richtig schlagkräftige Mannschaft auf das Feld bringen zu können!“

Alpbach – Stans 8:1

Torschützen für Alpbach: Julian Moser (3), Robert Bischofer (2), Luca Mayer, Gerhard Bletzacher, Maximilian Moser

Matthias Schwarzenauer, Co-Trainer Alpbach: „Viele Tore sind immer gut für das Selbstvertrauen, Ergebnis darf jedoch nicht überbewertet werden!“

SC Mils 05 II – FC Volders II 4 : 0

SV Haiming - Schönwies/Mils 3:1

SV Reutte - Tarenz 3:0

Torschützen: Semir Slomic, Domenic Scheucher, Andreas Schutz

