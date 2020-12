Torschützenwertung 1. Klasse Ost Herbst 2020

Details Dienstag, 08. Dezember 2020 13:47

Sehr enge Entscheidung um die ligaportal.at Tirol Goleador-Krone in der 1. Klasse Ost. Harald Vcelar von Bad Häring hat mit vierzehn Treffern die Bestmarke geschafft, lag allerdings puncto Effektivität nur auf Platz sechs. In der Gesamtwertung ist das Platz drei. Andreas Bauer von Ellmau war mit zwölf Treffern gemeinsam mit Mario Emberger von Fügen die Nummer zwei. Bauer aber effektiver und in der Gesamtwertung Platz zwei. Der Goleador vom Herbst ist Andreas Unterrainer von Hochfilzen. Elf Treffer in nur 640 Minuten – das bringt ihn in der Gesamtwertung knapp auf Platz eins!

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Andreas Unterrainer Hochfilzen 11 640 1,03 4 1 2,5 2 Andreas Bauer Ellmau 12 824 0,87 2 4 3 3 Harald Vcelar Bad Häring 14 1038 0,81 1 6 3,5 4 Mario Emberger Fügen II 12 1024 0,70 2 7 4,5 5 Manuel Miesl Hochfilzen 10 704 0,85 5 5 5 6 Mustafa Eski Hall II 8 545 0,88 11 3 7 6 Benjamin Weidhofer Tirol 1c 9 778 0,69 6 8 7 8 David Beschta Bad Häring 9 832 0,65 6 10 8 9 Mario Angerer Mils II 8 715 0,67 11 9 10 10 Andreas Pastler Bad Häring 9 1064 0,51 6 15 10,5 11 Christoph Lechner Ellmau 9 1124 0,48 6 16 11 11 Luca Pletzer Going 9 1126 0,48 6 16 11 13 Niklas Lechner Fügen II 5 325 0,92 21 2 11,5 14 Dominic Perterer Hochfilzen 8 900 0,53 11 13 12 15 Alexander Kohler Fügen II 8 918 0,52 11 14 12,5 16 Fabian Egger Tirol 1c 6 594 0,61 17 11 14 17 Christoph Heim Fügen II 6 646 0,56 17 12 14,5 17 Ronnie Salvenmoser Ellmau 8 1026 0,47 11 18 14,5 19 Levente Fogarasi Kirchbichl II 7 1039 0,40 16 20 18 20 Dominik Kilian Bad Häring 6 903 0,40 17 20 18,5 21 Mirsad Masinovic Ebbs II 5 677 0,44 21 19 20 21 Fabian Kellner Tirol 1c 6 993 0,36 17 23 20 23 Maximilian Luchner Hochfilzen 5 760 0,39 21 22 21,5 24 Gabriel Bicanic Absam II 5 880 0,34 21 24 22,5