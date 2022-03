Reith holt Sturmgranate – verliert aber auch drei wichtige Spieler!

Details Sonntag, 06. März 2022 01:50

In drei Wochen geht es am letzten Märzwochenende auch in der 1. Klasse Ost mit dem Start der Rückrunde weiter, wobei sich Stans und WSG Tirol 1c doch schon recht klar abgesetzt haben. Für Ebbs II, dem FC Elektro Achorner Reith und Uderns ist aber doch bei optimalen Verlauf der Rückrunde der zweite Aufstiegsplatz in greifbarer Nähe. Ebbs II und Reith fehlen sieben und Uderns acht Punkte auf Tirol 1c. Reith hat sich im Sturm mit Markus Thanner verstärkt und Trainer Thomas Farthofer berichtet im ligaportal.at Tirol Interview über den Verlauf der Vorbereitung.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Thomas Farthofer, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „In diesem Transferfenster konnten wir einen Transferkracher landen. Aus Kirchdorf ist Markus Thanner (Sturm) zu uns gekommen. Mit seiner Erfahrung und Qualität wird er unser Spiel verbessern und uns neue Möglichkeiten geben. Außerdem ist Dario Andrich - zuvor Thiersee - zu uns gewechselt, auch er wird unserem Spiel sehr gut tun. Leider haben wir im Winter aber auch drei sehr wichtige Spieler verloren. Mit Abo Tokat (Kufstein), Mo Domurcuk (Radfeld) und Dominik Wörndle (St. Johann) sind uns drei wichtige Säulen verloren gegangen. Spricht aber auch für die Qualität der Mannschaft, wenn sie Angebote von höheren Ligen erhalten!“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Thomas Farthofer: „Wir trainieren dreimal die Woche seit 24.1.2022. Die Mannschaft arbeitet sehr viel im Grundlagen- und Intervallbereich. Einmal die Woche begeben wir uns auf den Kunstrasen und wollen hier im taktischen Bereich variabler und besser werden. Die Trainingsbeteiligung ist sehr gut und alle ziehen voll mit. Ziel soll es sein gestärkt und top-motiviert aus der Wintervorbereitung zu kommen.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Thomas Farthofer: „Testspiele gab es bereits gegen Oberndorf und gegen Kitzbühel II. Vor allem das Testspiel gegen Kitzbühel sollte hervorgehoben werden, denn wir konnten gegen einen starken Gegner voll mithalten und waren lange Zeit in Führung. Am Ende stand ein beachtliches 1:1 auf der Anzeigetafel. Es folgen jetzt noch weitere Testspiele gegen Wörgl II, Alpbach, Westendorf II und Söll II.“

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Thomas Farthofer: „Leider hat sich in den ersten Testspielen auch Julian Brandner am Knie verletzt. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und wünschen ihm alle nur das Beste. Weitere kleinere Blessuren bei manchen Spielern sollten aber kein großes Problem darstellen.“

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Thomas Farthofer: „Wir alle freuen uns, dass es bald wieder los geht und wir auch wieder uneingeschränkt Fans an den Spieltagen haben. Des weiteren hoffe ich, dass meine Mannschaft weiterhin so mitzieht wie bisher und sich der Verletzungsteufel nicht einschleicht. Allen anderen Teams und Trainern wünsche ich einen guten Start in die Rückrunde.“