Uderns startet mit richtungsweisender Partie gegen Reith in die Rückrunde!

Reith/Kitzbühel fehlen nach der Hinrunde der 1. Klasse Ost sieben Punkte auf die Aufstiegszone, die SVG Uderns müsste acht Punkte aufholen. Die Hoffnung lebt also noch – der Verlierer der Auftaktpartie 2022 muss diese Hoffnung aber wohl vergessen. Eine richtungsweisende Partie für beide Teams und der Trainer von Uderns, Daniel Schwemmberger, hat für unsere LeserInnen alle Neuigkeiten zur Endphase der Vorbereitung.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Ja, wir konnten mit Daniel Ortner einen neuen Mittelfeldspieler verpflichten, welcher hervorragend in unser Team passt!“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Daniel Schwemmberger: „Wir sind am 31.1.2022 in die Frühjahrsvorbereitung gestartet. Einmal pro Woche gibt es eine Laufeinheit, sowie in den ersten Wochen natürlich auch Hallentraining. Außerdem dürfen wir den Kunstrasen in Fügen benutzen. Von 17.2.2022 bis 20.2.2022 hielten wir zusätzlich noch ein Trainingslager in Sopron/Ungarn ab! Das ganze Team freut sich nun aber darauf endlich wieder auf dem heimischen Naturrasen zu trainieren.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Daniel Schwemmberger: „Wir haben unser erstes Testspiel im Zuge des Trainingslagers gegen den oberösterreichischen Verein FC Steinerkirchen gespielt. Dieses Spiel endete mit einem 3:3 Unentschieden. Außerdem spielten wir am 25.2.2022 in Kramsach gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Ost Brixlegg/Rattenberg und konnten dabei sehr gut mithalten. Wir verloren die Partie mit 0:3. Nun sind noch Spiele gegen Finkenberg (09.3.2022 um 19:30 Uhr in Mayrhofen) sowie Kundl 1b (16.03.2022 um 19:30 Uhr in Kundl) geplant. Am 26.3.2022 startet die Meisterschaft mit einem Heimspiel um 17 Uhr gegen Reith/Kitzbühel.

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Daniel Schwemmberger: „Wir sind von gröberen Verletzungen - Gott sei Dank - verschont geblieben. Bereits im Herbst haben wir - nach der Auflösung unserer Reservemannschaft - die jungen Spieler Michael Garber (Jahrgang 2004), Nico Klien (Jahrgang 2005), Sandro Rehrl (Jahrgang 2004) und Elias Markt (Jahrgang 2005) fix in unser Team integriert. Ich denke, alle vier fühlen sich sehr wohl in unserem Team!“

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Daniel Schwemmberger: „Ich freue mich schon auf einige spannende Duelle im Frühjahr und hoffe weiterhin auf einen respektvollen Umgang miteinander!“