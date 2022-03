Coach Kristijan Tavic: „Hall II strebt einstelligen Tabellenplatz an!“

Details Freitag, 25. März 2022 00:48

Vier Punkte fehlen dem SV Hall II nach der Hinrunde der 1. Klasse Ost auf einen einstelligen Tabellenplatz. Für Trainer Kristijan Tavic ist Stans der Favorit auf den Titel, der sich aber nur knapp durchsetzen wird. Für den SV Hall II beginnt die Rückrunde am 27.3.2022 um 15 Uhr in Kirchbichl.

Verlauf der Vorbereitung?

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall II: „Die Vorbereitung verlief durchaus positiv. Wir haben speziell im konditionellen und körperlichen Bereich gearbeitet. Die Trainingsbeteiligung war - bis auf coronabedingte Ausfälle ebenfalls lobenswert, da wir im Schnitt mit achtzehn Spielern pro Training eine ordentliche Beteiligung zustande bekommen haben. Die Jungs ziehen alle mit und freuen sich bereits auf den Start der Meisterschaft. Ziel ist es, unsere junge Mannschaft noch mehr zu stabilisieren und an den „Erwachsenen-Fußball“ heranzubringen. Ein Testspiel erfolgte gegen SPG Stubai 1b, welches wir auch knapp gewinnen konnten. Außerdem wurden auch interne Spiele - wenn es die Kadergröße zugelassen hat - durchgeführt.“

Ziele für die Rückrunde?

Kristijan Tavic: „Unser Ziel ist es so viele Punkte wie möglich zu sammeln um noch einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Darüber hinaus wollen wir auch Spieler an die KM1 heranführen.“

Favoriten?

Kristijan Tavic: „Als Favoriten in unserer Liga sehe ich Stans und die WSG 1c. Ich denke jedoch, dass sich am Ende Stans verdientermaßen knapp durchsetzen wird. In der Bundesliga sehe ich keine Konkurrenz für RB Salzburg. Persönlich verfolge ich hauptsächlich die Premier League und hoffe, dass sich Arsenal für die Champions League qualifizieren kann.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Kristijan Tavic: „Die Regionalliga konnten in den letzten beiden Jahren nicht ordnungsgemäß beendet werden. Somit wurde dieser Form grundsätzlich auch keine Möglichkeit gegeben, einen Meister zu ermitteln. Die vielen Tiroler Derbys sind meiner Meinung nach ausgezeichnet und haben viele spannende Spiele hervorgebracht. Auch die Qualität der Tiroler Regionalliga-Mannschaften ist gestiegen!“

Persönliche Wünsche?

Kristijan Tavic: „Persönlich würde ich mir wünschen, dass wir das Interesse für unseren Sport weiterhin aufrecht halten können und viele Menschen den Weg zum Sportplatz finden. Auch den vielen Freiwilligen - Ordner, Gastro usw. - gehört ein Dank ausgesprochen. Ebenfalls hoffe ich, dass auch die Politik die Wichtigkeit der vielen Tiroler Vereine erkennt und diese auch unterstützt. Wir freuen uns auf den Start der Rückrunde und wünschen allen Mannschaften einen guten Start.“