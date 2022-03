Verletzungsteufel hat in Reith zugeschlagen!

Details Samstag, 26. März 2022 01:05

Auf zwei sehr wichtige Spieler muss der FC Elektro Achorner Reith in der Rückrunde der 1. Klasse Ost wohl noch lange verzichten. Sportlich lauert man auf Umfaller der Top-Teams von Stans und WSG Tirol 1c, auf die man doch elf bzw. sieben Punkte Rückstand hat. Die erste große Bewährungsprobe wird schon am 26. März 2022 um 17 Uhr angepfiffen – in Uderns werden für Reith die Punkte hoch hängen. Eine absolut richtungsweisende Partie zum Auftakt.

Verlauf der Vorbereitung bislang?

Thomas Farthofer, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Die Vorbereitung verlief nicht ganz nach Wunsch. Einige Verletzungen und das ständige Thema Corona machten die ganze Situation nicht immer einfach. Trotzdem bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Wir konnten uns technisch und taktisch weiterentwickeln und freuen uns jetzt auf den Saisonstart.“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Thomas Farthofer: „Insgesamt spielten wir Testspiele gegen Westendorf II, Kitzbühel II, Alpbach, Oberndorf und Going. Nur das Spiel gegen Wörgl II konnte nicht stattfinden aufgrund einiger Coronafälle.“

Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Farthofer: „Leider hat sich bei uns der Verletzungsteufel eingeschlichen. Zum einen Julian Brandtner (Seitenband Knie) und zum anderen Christoph Reiter (Kreuzbandriss, Meniskus). Julian sollte uns in zirka vier Wochen wieder zur Verfügung stehen und Christoph wird leider lange Zeit ausfallen. Der ganze Verein und die Mannschaft unterstützen beide so gut es geht und wünschen eine baldige Genesung. Wir alle freuen uns die beiden wieder am Platz zu sehen!“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Thomas Farthofer: „In erster Linie steht die Entwicklung des Teams im Vordergrund. Wir wollen uns stetig verbessern und unser Spiel variabler gestalten. Außerdem wollen wir im vorderen Drittel unseren Platz festigen und lauern auf eventuelle Ausrutsche der anderen Teams.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Ihrer Liga?

Thomas Farthofer: „Ganz klar Stans und WSG III.“

Welches Team wird Bundesliga Meister und wer wird im Play-Off um die Europa-Startplätze mitspielen können?

Thomas Farthofer: „An Salzburg ist kein Vorbeikommen. Ich persönlich würde mir wünschen, dass Rapid noch auf den zweiten Platz kommt.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Thomas Farthofer: „Finde ich eine super Sache. Vom neuen Format war ich nicht gerade angetan.“

Wichtige Neuigkeiten zum Verein?

Thomas Farthofer: „Vom 13.7. bis 17.7.2022 findet am Reither Fußballplatz wieder das alljährliche Trainingscamp für Kinder statt. Es nehmen hier immer sehr viele Kinder teil und wir freuen uns bereits den "Stars der Zukunft" über die Schulter schauen zu können.“

Was Ihnen aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Thomas Farthofer: „Dass sich das Lazarett in unserem Team bald lichtet und alle verletzungsfrei bleiben. Ganz besondere Genesungswünsche möchte ich nochmals im Namen des Teams an unseren Reither Christoph richten. Wir wünschen dir alles Gute und eine gute und vor allem schnelle Genesung!“